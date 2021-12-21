21-15 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Güzelyurt’ta anma töreni düzenlendi

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören’de Kaymakamlık adına Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Meryem Birmeç ve 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Yılmaz Kıratlı günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Güzelyurt Türk Maarif Koleji Öğrencisi Fatma Şehitoğlu da “Şehitlerimize” adlı şiiri okudu.



Konuşmalarda Kıbrıs Türklerinin 1963-1974 yılları arasında 11 yıl Rum zulmüne karşı kahramanca verdiği mücadele anlatıldı.