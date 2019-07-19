20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Mesaj Yayımladı

“ADADA KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI GÖZ ARDI ETMEYEN, ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNMASI ARZUMUZ”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü kutlarken, Adada Kıbrıs Türk halkının haklarını gözardı etmeyen, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının arzuları olduğunu vurguladı.

Oğuz,20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının 1963-74 arasındaki zorlu dönemde çetin mücadele verdiğini, toplumsal varlığını sürdürerek, Barış Harekatıyla birlikte özgür ve güven içinde yaşayabileceği bir coğrafyaya kavuştuğunu kaydetti.



Bugün Kıbrıs Türk halkının, huzur içinde yaşadığını ve geleceğe umutla baktığını ifade eden Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu destekle birlikte dün olduğu gibi bugün de ilerlemeye devam edeceğiz. İnsan haklarına aykırı olan, ambargo ve izolasyonlara karşı mücadelemizi sürdürüp, tüm platformlarda bu ambargoların haksızlığını dile getireceğiz” dedi.Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:“Halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, bu topraklarda insanca ve özgürce yaşayabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”(TUĞ/ŞEB)