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20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 19 Temmuz 129 (.): 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kurum, kuruluş ve dernekler kutlama mesajları yayımlıyor.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 19 Temmuz 129 (.): 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kurum, kuruluş ve dernekler kutlama mesajları yayımlıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:28
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Lefkoşa, 19 Temmuz 129 (.): 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kurum, kuruluş ve dernekler kutlama mesajları yayımlıyor.

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan mesajında, Türkiye ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadelelerin Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuşturulduğunu kaydetti.

Barış Harekatı’nın hem Türklere, hem de Rumlara barış getirdiğini kaydeden Benan, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emek verenlere ve bu vatan için mücadele eden herkese minnettarız.” dedi.

Benan, şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı.

KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ 

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu mesajında, 20 Temmuz Harekatı ile Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması engellendiğini ifade ederek,  Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu varoluş mücadelesinin nihayete ulaşarak, çekilen acıların son bulduğunu kaydetti.

Mesajda, 20 Temmuz 1974 üzerinden tam 45 yıl geçmiş olmasına rağmen Kıbrıs Türkü’nün bu süreçte gösterdiği barışa yönelik iradenin karşılık bulmadığı ve çözüme ulaşılamadığı belirtildi.

Mesajda, “45’inci yıl dönümünü kutladığımız bu günde dileğimiz, barışçı irademizin karşılık bulması ve en yakın zamanda adamız üzerinde kabul edilebilir bir çözüm bulunarak, her yönden güvenle bakabileceğimiz yarınlarımızın olmasıdır” denildi. 

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Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de saygıyla anarız. 

EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, 20 Temmuz’un, KKTC Devleti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı, Kıbrıs Türk halkının, can güvenliğinin ve özgürlüğünün, teminat altına alındığı gün olduğunu kaydetti.Ömürlü, “Kıbrıs Türk halkı ve Türk Ulusu olarak bu mutlu günün 45. yıldönümünün haklı  gururunu yaşıyor ve Anavatanımız Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mize olan güvenimizi bir kez daha yineler ve şükranlarımızı sunarız” dedi.

Ömürlü, “20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığımızı geleceğe taşıma açısından tarihi bir gündür” ifadelerini kullandı.

Ömürlü, geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için egemen varlığın ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC Devletine, her  şart altında sahip  çıkmak ve geleceğe taşımak gerektiğini belirtti.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek de,  20 Temmuz Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının bir daha geçmişteki acı günlerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

Civelek, “Askeri başarılar elde edilmesine rağmen ağır bedeller ödenerek kurulan devletimizin, siyasi ve ekonomik başarılarla taçlandırılıp, gerçek anlamda zafere ulaşılması gerekmektedir” dedi.

Civelek, “Bizleri bugünlere kavuşturan ve Ada’daki güvencemiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükranlarımızı sunarken bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

(YIL/FEZ)
 

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