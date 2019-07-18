20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı... Gemiler Yarın Ziyarete Açılacak, Türk Yıldızları Cumartesi Hava Gösterisi İcra Edecek

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelecek olan Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, yarın 14.00-16.30; 20 Temmuz Cumartesi günü de 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

TÜRK YILDIZLARI...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Gemikonağı’nda Cengiz Topel Anıtı, Güzelyurt, Lefke ve Gazimağusa üzerinde pasaj geçişi yapacak ardından saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.

(SEL)

