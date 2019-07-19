20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… Büsküvütçü: “kimseye Düşman Olmayacağız Ama Yaşananları Da Unutmayacağız”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkan Buray Büsküvütçü, kimseye düşman olmayacaklarını ama yaşananları da unutmayacaklarını kaydederek, “Allah aziz milletimize, 20 temmuzları bir daha yaşatmak zorunda bırakmasın” dedi.

Büsküvütçü, 20 Temmuz mesajında şehitleri ve gazileri şükranla andıklarını, halkın barış ve özgürlük bayramımızı kutladıklarını belirtti.



Barış harekatıyla hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığını vurgulayan MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “15 Temmuz 1974 yunan darbesini unutturmaya çalışıp hiçbir şey olmamış da 20 Temmuz’da TürK Silahlı Kuvvetleri adaya çıkmış gibi algı oluşturmaya çalışanlar en hafif tabiriyle Türk Milleti’nin, insanlığın ve Kıbrıs’ın düşmanlarıdır” ifadelerini kullandı.(RÇ/ÖK)