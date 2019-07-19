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20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı...

IŞIK: “BM’DEN TALEP EDİYORUZ, 20 TEMMUZ, DÜNYADA ‘BARIŞ, HAK VE ADALET GÜNÜ’ OLARAK KUTLANMALI…”

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı...

IŞIK: “BM’DEN TALEP EDİYORUZ, 20 TEMMUZ, DÜNYADA ‘BARIŞ, HAK VE ADALET GÜNÜ’ OLARAK KUTLANMALI…”

19 Temmuz 2019 Cuma 15:39
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı...

IŞIK: “BM’DEN TALEP EDİYORUZ, 20 TEMMUZ, DÜNYADA ‘BARIŞ, HAK VE ADALET GÜNÜ’ OLARAK KUTLANMALI…”
Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının “kurtuluş ve özgürlük günü” olan 20 Temmuz’un dünyada  “Barış, Hak ve Adalet Günü”  olarak kutlanması gerektiğini kaydederek, bunun için Birleşmiş Milletlerden talepte bulunduklarını belirtti.
Işık, 20 Temmuz mesajında halkın barış ve özgürlük bayramını kutladı.

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Kıbrıs Türk halkına çağdaş dünyanın gözleri önünde yıllarca vahşet, mezalim ve soy kırım yapıldığını, Türk ordusunun 20 Temmuz’da buna son verdiğini kaydeden Işık, “Mutlu Barış Harekatı, Kıbrıslı Türk halkının yaşam umutlarını dünyayla bütünleştiren bir insanlık zaferidir” dedi.
Işık, Kıbrıs Türk halkının cumhuriyetine ve devletine sahip çıkmaktan başka seçeneği olmadığını vurguladı. 
(RÇ/HÖ)
 

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