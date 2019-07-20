20 Temmmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı... atatürk Anıtı’nda Tören Yapıldı

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 : 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı.
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, 20 Temmuz kutlamalarına katılan temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.
(EMR/ ŞEB) FOTOĞRAFLI EK VERİLECEK
Haber: Emir Ertorun Fotoğraf: Hüseyin Sayıl