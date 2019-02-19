20 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sağlık Bakanlığı, DAÜ ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi arasında anlaşma imzalanacak. (10.00- Yer: Sağlık Bakanlığı
KKTC Merkez Bankası bankacılık sektörüne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (10.30- Yer: Lefkoşa Merit Otel)
KTAMS Kamu Reformu hakkında bilgilendirme toplantısı yapacak (16.30- Yer: KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu)
Sağlık Bakanlığı “Farkında mıyız?” sloganıyla “Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” düzenleyecek. (18.30- Yer: Bostancı Bağcıl Spor Kulübü)
Demokrasi Şehitlerini konu alan Kültür ve Söyleşi Gecesi düzenlenecek. (19.30- Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1. Yaşlılık Şurası için gittiği Ankara’da temaslarda bulunacak.