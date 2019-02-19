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20 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sağlık Bakanlığı, DAÜ ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi arasında anlaşma imzalanacak. (10.00- Yer: Sağlık Bakanlığı

20 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sağlık Bakanlığı, DAÜ ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi arasında anlaşma imzalanacak. (10.00- Yer: Sağlık Bakanlığı

19 Şubat 2019 Salı 19:15
20 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sağlık Bakanlığı, DAÜ ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi arasında anlaşma imzalanacak. (10.00- Yer: Sağlık Bakanlığı

KKTC Merkez Bankası bankacılık sektörüne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (10.30- Yer: Lefkoşa Merit Otel)

KTAMS Kamu Reformu hakkında bilgilendirme toplantısı yapacak (16.30- Yer: KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu)

Sağlık Bakanlığı “Farkında mıyız?” sloganıyla “Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” düzenleyecek. (18.30- Yer: Bostancı Bağcıl Spor Kulübü)

Demokrasi Şehitlerini konu alan Kültür ve Söyleşi Gecesi düzenlenecek. (19.30- Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1. Yaşlılık Şurası için gittiği Ankara’da temaslarda bulunacak.

               

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