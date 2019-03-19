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20 Mart Çarşamba Gündemi

Ticaret Dairesi’nin Tüketici Birimi, okullarda “tüketici haklarıyla” ilgili bilinçlendirme toplantılarına Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile başlayacak. (09.00)

20 Mart Çarşamba Gündemi

Ticaret Dairesi’nin Tüketici Birimi, okullarda “tüketici haklarıyla” ilgili bilinçlendirme toplantılarına Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile başlayacak. (09.00)

19 Mart 2019 Salı 23:20
20 Mart Çarşamba Gündemi

Ticaret Dairesi’nin Tüketici Birimi, okullarda “tüketici haklarıyla” ilgili bilinçlendirme toplantılarına Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile başlayacak. (09.00)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (DAÜ KENT-AG), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayıyla, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu “Kent-Savaş/Barış” başlıklı kompozisyon yarışması ödül töreni Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. (10.00)

20 Mart Ağız ve Diş Sağlığı Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında bulunan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Birimi ve Geçitkale Belediyesi işbirliğiyle Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Gönendere ve Geçitkale İlkokullarında okuyan 6 yaş gurubu çocuklar, ağız ve diş sağlığı açısından taranacak. Ardından çocukların velilerine ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgilendirme sempozyumu yapılacak. (Yer:  Geçitkale Kültür Merkezi-10.30)              

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ercan Havaalanı’nı ziyaret edecek (11.00)         

UBP Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları, Sibel Tatar ve Milletvekili eşleri ile birlikte Yaşlılar Hnedeniyle Bülent Ecevit Rehabilitasyon merkezini ziyaret edecek. (11.00)

UBP Girne Kadın Kolları Lapta Huzurevini ziyaret edecek. (10.30)

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri çerçevesinde “Yitirdiğimiz Şairleri Anma Günü” gerçekleştirilecek. Etkinlik, şair Kaya Çanca’nın Cihangir’de ailesi tarafından restore edilerek “Edebiyat Müzesi”ne dönüştürülmesi hedeflenen evinde yer alacak. (11.00)

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren Deprem Simülasyon Tırı, 09.00-16.00 saatleri arası Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde olacak. Saat 11.00 seansına milletvekilleri katılım sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Kalkanlı’daki Yaşam Evi’ni ziyaret edecek. (11.30)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.Mağusa Festivaline gelen yabancı ressamları kabul edecek. (Şeref Salonu – 13.00)

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan yaşlılara öğle yemeği verilecek. Yemeğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katılacak. (Yer: Les Ambassadeurs Hotel-13.00)   

KTOEÖS Yürütme Kurulu ve Eylem Komitesi Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek. (14.00)

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası, Lisani Deniz'in sunumunu yapacağı Ön İzin (Uygunluluk) Belgesi’nin Dijital Ortama Geçiş Eğitimi ve Tanıtımı'nı yapacak. (Yer: KTTO Konferans Salonu-15.00)

St. Anne Kilisesi ve Tabakhane Mescidi’nin konzervasyon çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi Avrupa Birliği ve BM Kalkınma Programı tarafından tören düzenleniyor (15.00)

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