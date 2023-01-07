2023 yılına zamla girdik

Ülkemizde vatandaşlar, 2023 yılına zamlarla girdi. Eczane, market, restoran gibi birçok yerde ürünlerin fiyatları değişti. Etiketlerde yaşanan bu değişiklik vatandaşın tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde belirlenen ve 1 Ocak itibariyle geçerli olan yeni asgari ücret ise, daha asgari ücretlinin eline geçmeden eridi. Asgari ücretin belirlenmesinin hemen ardından zam furyası da başladı.

Öte yandan, yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte trafik cezalarında artış olacak. Bunun yanı sıra çeşitli vergi ve harçlar da zamlanacak.

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