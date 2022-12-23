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2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak

Cumhuriyet Meclisi, 35 milyar 850 milyon TL olan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Salı günü görüşecek.

23 Aralık 2022 Cuma 14:55
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 27 Aralık’ta toplanacak. Kurul’un gündeminde 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek. Görüşmeler 6 Ocak’ta tamamlanacak.

27 Aralık’ta saat 10.00’da başlayacak toplantıda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin Komite raporu Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY tarafından okunacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Alişan Şan'ın sunuş konuşmasıyla başlanacak. Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

8 GÜNLÜK MARATON

Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri 8 oturumda tamamlanacak.

28 Aralık Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık, bütçelerini ele alacak.

29 Aralık Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

2 Ocak Pazartesi günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecekken; 3 Ocak Salı günü Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri Meclis’in gündeminde olacak.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri 4 Ocak Çarşamba; Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 5 Ocak Perşembe ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin son günü olan 6 Ocak Cuma ise Maliye Bakanlığı ile Gelirler bütçesi görüşülecek. Böylece tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanarak bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

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