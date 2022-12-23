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2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı

Ocak-Kasım 2022 aralığında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı 42 milyon 164 bin 954 oldu.

23 Aralık 2022 Cuma 16:49
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılında Türkiye'ye giriş yapan yabancı turist sayısını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; Ocak-Kasım 2022 aralığında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,77 artarak 42 milyon 164 bin 954 kişiye ulaştı.

Kasım 2022'de Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 artarak 2 milyon 551 bin 483 kişiye yükseldi.

Ocak-Kasım 2022 döneminde ülkeye en çok ziyaretçi gelen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13 (5 milyon 481 bin 385) ile birinci, Rusya yüzde 11,73 (4 milyon 945 bin 198) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,83 (3 milyon 301 bin 112) ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Bulgaristan ve İran izledi.

Kasım 2022'de ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gelen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 12,25 (312 bin 486 turist) ile birinci, Bulgaristan yüzde 9,12 (232 bin 709) ile ikinci, Almanya yüzde 8,13 (207 bin 340) ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, İran ve Gürcistan takip etti.

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