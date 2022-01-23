2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı:4
Oy Kullanan Seçmen:422
KKTC Geneli Geçerli Oy:6288
Oyların partilere göre dağılımı şöyle:
Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 57.81- 3635 oy
Demokrat Parti (DP): %8.24-518 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %4.23-266 oy
Bağımsızlık Yolu (BY):%0.41-26 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%4.64-292 oy
Halkın Partisi (HP):%1.65-104 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):%1.57-99 oy