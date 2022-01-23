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2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor
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2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı.

23 Ocak 2022 Pazar 19:45
2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı:4

Oy Kullanan Seçmen:422

KKTC Geneli Geçerli Oy:6288

Oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 57.81- 3635 oy

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 21.44-1348 oy

Demokrat Parti (DP): %8.24-518 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %4.23-266 oy

Bağımsızlık Yolu (BY):%0.41-26 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%4.64-292 oy

Halkın Partisi (HP):%1.65-104 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):%1.57-99 oy

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Son Güncelleme: 23.01.2022 20:03
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