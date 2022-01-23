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2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor
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2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor

 

23 Ocak 2022 Pazar 20:15
2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK)  13 sandığa göre açıkladığı sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık: 763

Açılan sandık sayısı: 13

Oy Kullanan Seçmen:1152

KKTC Geneli Geçerli Oy:28742

Oyların partilere göre dağılımı:

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 40.92- 11762 oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):%26.46 -7605 oy

Demokrat Parti (DP):% 16.20-4657 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):% -1.91 549oy

 Bağımsızlık Yolu (BY):%  1.17- 335 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%5.33 -1532 oy

Halkın Partisi (HP):% 5.40-1552 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):% 2.61- 750 oy

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Son Güncelleme: 23.01.2022 20:29
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