2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 13 sandığa göre açıkladığı sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık: 763
Açılan sandık sayısı: 13
Oy Kullanan Seçmen:1152
KKTC Geneli Geçerli Oy:28742
Oyların partilere göre dağılımı:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):%26.46 -7605 oy
Demokrat Parti (DP):% 16.20-4657 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):% -1.91 549oy
Bağımsızlık Yolu (BY):% 1.17- 335 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%5.33 -1532 oy
Halkın Partisi (HP):% 5.40-1552 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):% 2.61- 750 oy