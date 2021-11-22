2022 bütçesinin genelinin görüşülmesi tamamlandı

2022 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI MECLİS GENEL KURULU’NDA (5)

ULUÇAY: “ SATIN ALMA GÜCÜ ARTIRILMALI”

ANGOLEMLİ: “YERLİ ÜRETİM DESTEKLENEREK TEMEL GIDA MADDELERİNİN PAHALANMASININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

ŞAHİNER: “ALIM GÜCÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR DÜŞTÜ”

Lefkoşa, 22 Kasım 21 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneliyle ilgili görüşmeler tamamlandı; Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

ULUÇAY: “ SATIN ALMA GÜCÜ ARTIRILMALI”

Bütçenin geneliyle ilgili görüşmeler sırasında söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bütçede 2022 yılında nelere odaklanmak gerektiğini gösteren rakamlar bulunduğunu, bunlar üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, bütçe açığı rakamlarına değinerek, yoğun çalışarak bunu aşmak gerektiğini ifade etti.

Satın alma gücünü artırmanın şart olduğunu söyleyen Uluçay, atılması gereken adımların zaman geçirilmeden atılması gerektiğini belirtti.

Seçimle birlikte görev alacak hükümetin önünde satın alma gücü konusunun çok önemli bir gündem olarak durduğunu ifade eden Uluçay, seçmeni de siyasileri buraya yönlendirmeye çağırdı.

Ülkede genç işsizlik oranının ciddi şekilde yükseldiğini anlatan Uluçay, ek mesai rakamları konusunda düzenlemeler düşünülürken ülkede istihdam yaratılması hususunda da adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Teberrüken Uluçay, önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadeli takvim dahilinde reformların hayata geçmesi gerektiğini dile getirerek, Güney Kıbrıs ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, yerli üretimin planlanması, yüksek kâr marjı olan ürünlere yönelinmesi gerektiğini de dile getirdi.

Ülkenin uzun vadeli hizmet verecek istikrarlı bir yönetime ihtiyaç olduğunu kaydeden Uluçay, seçmenin de bu yönde bir karar üretmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

ANGOLEMLİ: “YERLİ ÜRETİM DESTEKLENEREK TEMEL GIDA MADDELERİNİN PAHALANMASININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de bütçe üzerine söz aldı.

Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının aylardır maaş alamadığını ve büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Angolemli, belediyelerinin gelir-gider yapısıyla ilgili inceleme yapmak üzere Sayıştay’ı göreve çağırdı.

Bu yapılırsa diğer belediyelere de ibret olacağını söyleyen Angolemli, çalışanların maaş alabilmesi için gerekirse hükümetin maddi destek vermesi gerektiğini belirtti.

Angolemli, mevcut hükümetin 2022 bütçesini getirdiğini ancak yeni hükümetin bu bütçede mutlaka tadilat isteyeceğini dile getirdi.

Temel gıda maddelerinin başını alıp gittiğini, yerli üretimin desteklenerek temel gıda maddelerinin pahalanmasının önüne geçilebileceğini söyleyen Angolemli, çiftçiye muafiyetli renkli mazot verilerek girdi fiyatlarının düşürülebileceğini söyledi.

Angolemli, eşel-mobil sisteminin yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Ülkede çok sayıda işçi ve öğrenci olduğunu, bunların çoğunun açlık çektiğini belirten Angolemli, bir süre sonra hırsızlık olaylarının yaşanmaya başlayacağını kaydetti.

Kiraların, emlak satışlarının İngiliz Sterlini üzerinden olduğunu, memurlar ve ücretlilerin ise Türk Lirası ile maaş aldığını söyleyen Hüseyin Angolemli, döviz yükseldiği için çok sayıda insanın bankalara borcunu ödeyemez noktaya geldiğini belirtti; ev, araba alım satımlarda ve kiralarda döviz kullanımının engellenmesini istedi.

Angolemli, Güney’den Kuzey’e alışveriş için bir akış olduğunu, geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Hastaneyi sürekli sel bastığını dile getiren Angolemli, ilgili bakanlıkların gereken adımları atması gerektiğini belirtti.

Ülkede ciddi altyapı eksiklikleri yaşandığını da örnekleriyle anlatan Angolemli, konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istedi.

TDP Milletvekili Angolemli, trafik kazalarının önüne geçebilmek için yollar ve altyapıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de dile getirdi.

Eğitimin tehlikeye girmemesi için aşılamanın tamamlanmasının önemine işaret eden Angolemli, hem turizm hem eğitimde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Angolemli, inşaat sektöründe de gerekli planlamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

ŞAHİNER: “ALIM GÜCÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR DÜŞTÜ”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de bütçe üzerine söz aldı ve “Bu mali plan çok zor bir mali yılın bizi beklediğinin işaretidir” dedi.

Öngörülen bütçe açığına işaret eden Şahiner, Türkiye’den gelmesi planlanan rakamın gelmemesi halinde ortada 4,5 milyar TL ve diğer borçların yarattığı bir açık olduğunu belirtti.

Bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu, önümüzdeki dönemde çok daha büyük riskler bulunduğunu söyleyen Şahiner, pandeminin getirdiği ekonomik yıkımın etkilerini ortadan kaldıracak bir planlamaya ihtiyacı vurguladı.

TL’deki değer kaybına işaret eden Şahiner, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz dönemde kurumların ciddi zarar ettiğini söyleyen Şahiner, bu zararları telafi edecek rakamların da bütçe planında bulunmadığını söyledi.

Salahi Şahiner, Türkiye’den gelecek kaynaklara dayalı bir bütçe çizildiğini ancak Türkiye’nin ekonomik ve siyasal sıkıntılar içinde olduğunu, istendiği zaman istenen kaynağın gelemeyeceğini göz önüne alarak plan yapmak gerektiğini belirtti.

Şahiner, kamuda verimlilik ve kayıt dışı ekonomi için dijital devlete geçişe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Alım gücünün hiç olmadığı kadar düştüğünü söyleyen Şahiner bunun da önümüzdeki dönem için büyük risk olduğunu anlattı.

CTP olarak böyle bir bütçeye onay vermelerinin mümkün olmadığını kaydeden Şahiner, kendilerinin hükümete gelmesi halinde gerekli değişikleri yapacaklarını anlattı.

NİSAP DÜŞTÜ

Daha sonra oylama öncesi yapılan sayımda nisap bulunmaması nedeniyle oturuma 10 dakika ara verildi.

Aranın ardından rapor ve tasarının bütününün madde madde görüşülmesi oylandı ve oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.