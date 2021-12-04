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2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
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2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhuriyet Meclisi’nde 24 Kasım’da 25 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilen "2022 Mali Yılı Bütçe Yasası", Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 11:15
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin 2 Aralık tarihli sayısında yayımlanan yeni bütçe,  KKTC’nin 1 Ocak ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, hizmet ve faaliyetler için 12 milyar 770 milyon TL ödenek tahsis ediyor.
Bütçe yasasıyla, 2022 bütçesinin finansmanı için 7 milyar 130 milyon TL mahalli gelir; 1 milyar TL Fiyat İstikrar Fonu geliri, 154 milyon TL diğer fon gelirleri; 16 milyon 200 bin TL döner sermaye geliri; 139 milyon 800 bin TL özel gelirler; 710 milyon TL KKTC yatırımları ve 940 milyon TL de Güvenlik Kuvvetleri ile Sivil Savunma Teşkilatı giderleri dahil olmak üzere toplam 1 milyar 650 milyon TL TC yardımı; 1 milyar 150 milyon TL TC kredisi ve 1 milyar 530 milyon TL iç kaynaklar ile birlikte toplam 12 milyar 770 Milyon TL gelir öngörülüyor.

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Yasada, “Gelir ve Gider Farkı yıl içinde alınacak mali önlemlerle karşılanacaktır” deniliyor.

 

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Son Güncelleme: 04.12.2021 12:49
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