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2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödüllerini Kazananlar Açıklandı

14 Ağustos 2022 Pazar 11:00
2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödüllerini Kazananlar Açıklandı

Kıbrıs Türk mizah kültürü ve karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni bu yıl almaya değer bulunanlar açıklandı.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyeleri tarafından belirlenen ödüller Ekim ayında yapılacak 21. Uluslararası Zeytin Festivali’nde düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çakmak tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şunlar:

“Alper Susuzlu (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Erol Refikoğlu (Mizahi Tiyatro ve Mizahi TV Parodisi Dalında – Oynadığı Oyunlar, Canlandırdığı Karakterler – Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Kadri Şah (Mizahi Öykü Dalında Yaptığı Katkılar nedeni ile); Kenan İnatçı (Taşlama Şiir Dalında Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Milko Dikov (Bulgar Karikatür Sanatı ile Dünya Karikatür Sanatı’na Karikatür Dalında Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Mustafa Cemal Azizoğlu (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Yaptığı Katkılar Nedeni ile).

Çakmak, sanatçılara sunulacak ödüllerin “Altın Zeytin Heykeli” ile “Ödül Diploması” olduğunu da kaydetti.

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Son Güncelleme: 14.08.2022 14:29
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