2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti

KAPALI MARAŞ, YENİDEN ZİYARETE AÇILMASININ ARDINDAN ZİYARETÇİ AKININA UĞRAMAYA DEVAM EDİYOR.

2021 YILINDA 318 BİN 767 YERLİ VE YABANCI TURİST BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ.

( 05-01-2022 MHA…….)Bölgedeki hak sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruları ise devam ediyor.

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin son zamanlarda en gözde uğrak yerlerinden biri haline gelmiş durumda.

Gazimağusa Belediyesi, Maraş’ın açıldığı günden itibaren bölgenin aydınlatma, asvalt’lama, temizlik ve bakım işlerini yürütüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den alıdığımız bilgi doğrultusunda bugüne kadar yapılan toplam işler için harcanan tutar ise 7 milyon TL.

Yüzde 3,5’luk bölümü geçen yıl yerleşime açılan Maraş’ta hak sahiplerinin başvuruları da değerlendiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetiminin hak sahiplerinin başvurularına engel olmaya çalıştığını belirterek “ Keşke Rum Yönetimi baskı yapmasa “ dedi.

Başvuru yapılması durumunda KKTC’nin muhatap kabul edilmesi muhatap olması ve dolayısıyla bizlerin kabul görüldüğü ve KKTC’nin tanınma noktasında bizlere bir avantaj sağladığı değerlendirmeleri ile sürekli olarak kendi vatandaşlarına sakın ola taşınmaz mal komisyonuna başvurmayın şeklinde siz de biliyorsunuz ki baskılar vardır. Belki bir de tehditler vardır bilemeyiz” Dedi. (MHA)