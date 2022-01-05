banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti

05 Ocak 2022 Çarşamba 17:11
2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti

KAPALI MARAŞ, YENİDEN ZİYARETE AÇILMASININ ARDINDAN ZİYARETÇİ AKININA UĞRAMAYA DEVAM EDİYOR.

2021 YILINDA 318 BİN 767 YERLİ VE YABANCI TURİST BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ.

( 05-01-2022 MHA…….)Bölgedeki hak sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruları ise devam ediyor.

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin son zamanlarda en gözde uğrak yerlerinden biri haline gelmiş durumda.

banner341
Gazimağusa Belediyesi, Maraş’ın açıldığı günden itibaren bölgenin aydınlatma, asvalt’lama, temizlik ve bakım işlerini yürütüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den alıdığımız bilgi doğrultusunda bugüne kadar yapılan toplam işler için harcanan tutar ise 7 milyon TL.

Yüzde 3,5’luk bölümü geçen yıl yerleşime açılan Maraş’ta hak sahiplerinin başvuruları da değerlendiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetiminin hak sahiplerinin başvurularına engel olmaya çalıştığını belirterek “ Keşke Rum Yönetimi baskı yapmasa “ dedi.

 Başvuru yapılması durumunda KKTC’nin muhatap kabul edilmesi muhatap olması ve dolayısıyla bizlerin kabul görüldüğü ve KKTC’nin tanınma noktasında bizlere bir avantaj sağladığı değerlendirmeleri ile sürekli olarak kendi vatandaşlarına sakın ola taşınmaz mal komisyonuna başvurmayın şeklinde siz de biliyorsunuz ki baskılar vardır. Belki bir de tehditler vardır bilemeyiz” Dedi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı
2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır”
Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır”
4 hastane, PCR ücretleri hakkında ortak açıklama yaptı
4 hastane, PCR ücretleri hakkında ortak açıklama yaptı
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim