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2021 yılında 882 yangın meydana geldi

İtfaiye Müdürlüğü, 2021 yılında toplam 882 yangın meydana geldiğini ve çıkan yangınlar sonucu 15 milyon 367 bin TL maddi zarar oluştuğunu bildirdi. 

10 Ocak 2022 Pazartesi 17:00
2021 yılında 882 yangın meydana geldi

Açıklamaya göre, yangınların 305’i Lefkoşa, 231’i Gazimağusa, 90’ı Girne, 117’si Güzelyurt, 107’si İskele ve 32’si Lefke’de meydana geldi. 
Yangınlar sonucunda 25 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. 
Yangınların çıkış sebeplerinden olan; kundaklama, kasti hasar verme, temizlik maksatlı ve izinsiz ateş yakan şahıslar hakkında yasal işleme gidildi. 
YANGIN TÜRLERİ
Yangınlarla ilgili ayrıntılar şöyle:
“Arazi Yangınları: 2021 yılı içerisinde, toplam 575 arazi yangını meydana gelmiştir. Bunlardan 382’si kuru ot ve çöp yangını, 70’i bahçe yangını, 45’i balya yangını, 45’i anız yangını ve 33’ü ekin yangını olarak yer almıştır. Bu yangınlar sonucunda 16.794 adet balya, 2276 dönüm anız ve 909 dönüm ekin yanmıştır. Yangınların 202’si sönmemiş sigara izmaritinden, 163’ü temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 59’u havai elektrik tellerinden düşen kıvılcım, 22’si elektrikli aletlerden oluşan kıvılcımlardan, 21’si sirayet sonucu, 14’ü sönmemiş kömürlerin üzerine yanıcı madde dökülmesi, 10’u bilinmeyen kişiler tarafından yakılması, 9’u tarımsal araçlardan ve 4’ü güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşmasıyla çıkmış olup, 71’inin çıkış nedeni ise tespit edilememiştir.
Bina Yangınları: 2021 yılı içerisinde, toplam 114 bina yangını meydana gelmiştir. Bunlardan 72’si ev ve apartman dairesi, 20’si depo, 17’si dükkan, 4’ü atölye-ofis ve 1’i fabrikada çıkmıştır. Bu yangınlardan 51’i elektrik kaynaklı, 16’sı sigara izmaritinden, 14’ü gaz kaçağı, 8’i tam sönmemiş şömine, 7’si yanıcı madde dökülerek yakma, 6’sı kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, 3’ü çocukların kibrit ve çakmakla oynaması, 3’ü yanan mum, 2’si yıldırım düşmesi, 1’i havai elektrik teli ve 1’i egzozdan çıkan kıvılcım neticesinde çıkmış olup, 2’sinin çıkış nedeni tespit edilememiştir.
Araç Yangınları: 2021 yılı içerisinde, toplam 96 araç yangını meydana gelmiştir. Bu araçların 49’u park halinde, 47’inde ise seyir halindeyken yangın çıkmıştır. Bu yangınların 51’i aracın elektrik sistemlerinde oluşan kısa devreden, 17’si araçtaki yakıt sızıntısından, 8’i aracın kaza yapması, 6’sı yanıcı madde dökülerek yakma, 6’sı aracın egzozundan çıkan kıvılcım ve 4’ü içilen sigaranın araç içerisinedüşürülmesi, 3’ü araç balatasının sıkışması ve 1’i ise araç lastiğinin patlamasından çıkmıştır.
Orman Yangınları: 2021 yılı içerisinde, toplam 17 orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu 49 hektar ormanlık alan yanmıştır. Bu yangınların 5’i havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımdan, 2’si sönmemiş sigara izmariti, 2’si bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşmasıyla, 1’i mangal kömürünü tam söndürmeden dökülmesiyle ve 1’i elektrikli dalgıcın kısa devre yapması sonucu çıkmış olup, 5’inin ise çıkış sebebi tespit edilememiştir.
LPG Yangınları: 2021 yılı içerisinde, toplam 10 LPG yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların 9’u gaz kaçağından, 1’i ise piknik tüpünün patlaması sonucu çıkmıştır.

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Diğer Yangınlar:(Elektrik, Baca, Deniz Aracı, Barınak, vb.) 2021 yılı içerisinde, 70 adet diğer yangınlar meydana gelmiştir. Bu yangınların 27’si elektrik, 17’si havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, 13’ü aşırı yüklenme, 7’si baca, 3’ü bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i sigara izmaritinin söndürülmeden atılması, 1’i kaynak makinesinden çıkan kıvılcım ve 1’i ise temizlik maksatlı yakma sonucu çıkmıştır.”
2021 YILI İTFAİYE HİZMETLERİ
2021 yılında ülke genelinde, İtfaiye Müdürlüğü toplam 1439 adet hususi servis hizmeti ve 867 adet yangınları önleme konusunda yazışma, görüş ve eğitimi verdi. 
HUSUSİ SERVİS HİZMETLERİ
Can kurtarma 249, hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk edilmesi 188, özel görev 90, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması 75, Trafik kazalarına müdahale 45, sel baskını ve su çekme 27, yangına karşı tedbir alma 201, patlayıcı madde emniyeti 13 ve diğer hizmetler 551 olarak yer aldı. 
YANGINLARI ÖNLEME İLE İLGİLİ YAZIŞMA, GÖRÜŞ VE EĞİTİM HİZMETİ
Bina inşaat proje 329, Arsa parselasyonu 284, Yangın önlemleri 114, Akaryakıt 95 ve İşyeri 45 (Otel-Restoran-Okul-Dükkan) kontrolü yapıldı. 
EĞİTİM FAALİYETLERİ
2021 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri birliklere, okullara, otellere ve özel şirketlere yangın eğitimi verilerek, olası bir yangın karşısında alınacak tedbirler ve nasıl hareket edileceği hususunda ilgili görevliler bilgilendirildi. 
 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 17:17
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