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2021 yılı basın kartı başvuruları başladı

Basın Kartı Komisyonu, 2021 yılı basın kartı başvuru süresinin başladığını açıkladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 18:00
2021 yılı basın kartı başvuruları başladı
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Komisyondan yapılan açıklamada gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 5 Ocak 2021 tarihinden 5 Şubat 2021 tarihine kadar 10.00-15.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca başvuru için gerekli sarı basın kartı için 20 TL, sürekli basın kartı için 50 TL’lik ücretin ise Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.
Açıklamada başvuru için gerekli evrakların tam ve eksiksiz olması şartı aranacağı ve başvuruların Basın Kartı Komisyonu tarafından, 2021 Şubat ayı içerisinde değerlendirileceği bildirildi. 
Ayrıca, Basın Kartı Komisyonu’nun yeni basın kartı tüzüğü çalışmaları için önümüzdeki günlerde toplanacağı da belirtildi.
İSTENİLEN BELGELER
Yapılan açıklamaya göre, başvurularda istenilen belgeler şunlar:
1.İlk kez basın kartı almıyorsa, bir önceki yıla/döneme ait basın kartı fotokopisi.

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2.2 adet fotoğraf.
3.Kamu görevi yapıyorsa atanma belgesi ve maaş pusulası.
4.Özel kurum/kuruluşlarda görev yapıyorsa, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı vb. yatırımlarını gösteren belgeler.
5.İlk kez basın kartı alıyorsa, son bitirdiği okulun diploma fotokopisi.
6.İlk başvurularda Polis Genel Müdürlüğü’nden alınmış iyi hal belgesi.
7.KKTC vatandaşı olanlar için kimlik belgesinin, KKTC vatandaşı olmayanlar için pasaportun, ikamet ve çalışma izninin fotokopisi.
8.KKTC vatandaşı olmayanlar için, çalıştığı yerli basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesinin sureti veya yabancı bir basın-yayın kuruluşunun KKTC temsilcisi, muhabiri, foto muhabiri, kameramanı veya editörü olarak görev yapıyor olduğuna dair işverenin vereceği belge.
9.Komisyonun, tüzüğün diğer maddelerinde yer alan hususların kanıtlanması için talep edebileceği sair belgeler.

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Anahtar Kelimeler:
2021 Yılı Basın Kartı Başvuruları
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