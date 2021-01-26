2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Meclis’te

298 MİLYON 977 BİN 200 TL’LİK BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde bulunan 298 milyon 977 bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

ŞAHİNER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın icraatlarının bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterdiğini belirterek, ancak bizim ülkemizde TC’den kaynak aktarıldığı sürece ülkede büyük işler yapılabildiğini kaydetti.

Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan yolun yaklaşık 5 yıldır açılamadığını ifade eden Şahiner, istimlak sürecinde yaşanan sıkıntılara değindi.

Karayollarının geçmişte çok üretken bir yapısı olmasına rağmen, günümüzde bundan uzaklaşıldığını belirten Şahiner, trafik ışıklarında yaşanan sıkıntılara da işaret etti.

Bakanlığa bağlı Meteoroloji Dairesi için noktasal tahmin yapılabilen bir sistemin getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Şahiner, Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılması gereken düzenlemelere de değindi ve geniş bantlı bir sistemin döşenmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Kamu reformundan bahsedilirken, e devlet projelerinin vuku bulmasıyla bunun büyük bir kısmının aslında gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Şahiner, bu projelerin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

ÜSTEL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de, kısa bir dönem önce bakanlığı devraldığını söyleyerek, görevde bulunduğu süre içinde yollardaki bozuklukları ele aldıklarını kaydetti.

Göreve geldiği günden bu yana sorunların çözümü için yerel yönetimler ve belediye başkanları ile istişare ederek, işçi takviyesiyle çukurların doldurulmaya başlandığını anlatan Bakan Üstel, ileriki günlerde gerekli yolların restorasyonları için neler yapılabileceğinin değerlendirileceğini söyledi.

Öncelikli konun bu çukurların doldurulması olduğunu ve özellikle yağışlı günlerde tehlikelerin önüne geçilmesi olduğunu ifade eden Bakan Üstel, yollardaki ışıklandırma sorununun çözümlenmesi için de çalışmalara başlandığını belirtti.

Girne-Lefkoşa yolundaki çalışmalar konusunda da bilgiler veren Bakan Üstel, bariyerler konusunda yapılan çalışmaları da aktardı.

Bakan Üstel, diğer yollarda yaşanan sıkıntıları çözmek için çalışmaların devam ettiğini, istimlak nedeniyle, mahkeme sürecine giren yollar konusunun hızlıca çözümlenmesi için bir takım çalışmalar yapıldığını anlattı.

Işıklandırmanın önemine işaret eden Bakan Üstel, bazı sorunların bütçe imkansızlıkları nedeniyle gerçekleştirilemediğini, bu konuda bir takım iyileştirmeler yaptıklarını ve bunların bütçe görüşmeleri sonrasında tamamlanması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Konuşmalar sonrasında oylamaya geçildi ve 298 milyon 977 bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçenin oylanmasının ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclisteki bütçe görüşmeleri yarın devam edecek. Mecliste yarın, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsaman, GKK, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.