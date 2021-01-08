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2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor

08 Ocak 2021 Cuma 18:32
2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komitede görüşülüyor
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2021 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜYOR...CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden  yapılan açıklamaya göre bu sabah toplanan Komite  açılış konuşmalarının ardından 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının bütünü üzerindeki görüşmeleri tamamladı ve tasarının  madde madde görüşülmesine  geçildi.
Komite, 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde, 50 milyon 100 bin TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesini oy çokluğu ile onayladı.

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Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.
Komite toplantısına davetli olarak; Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros,  UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. 
Komite toplantısına ayrıca üyeler dışında UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, CTP Milletvekili Asım Akansoy, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Armağan Candan, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.

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