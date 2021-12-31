2021'i geride bırakıyoruz

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, pandeminin en erken zamanda son bulması ve normal sosyal hayatımıza kavuşmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir barış, huzur ve zenginlik adası olarak hem bölgemize, hem de tüm dünyaya örnek olmasını samimiyetle istediklerini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Bunun için ne. özgürlüğümüzden, ne de egemenliğimiz ve devletimizden vazgeçeriz. Bunun halkımıza, gelecek nesile karşı bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. Bu sorumluluk anlayışıyla bu çalışmalar yürütülecektir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda bulunulan yeni dönemeçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümden yana olunduğunu ilk kez resmi olarak Birleşmiş Milletler ve tüm ilgili taraflara bildirdiklerini anımsattı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yayımladığı yeni yıl mesajında, “bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini diler, Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm insanlığın yeni yılını en içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.

Mesajında, “2021 yılını da, iki yıldır tüm dünyada hayatın akışını belirleyen pandeminin gölgesinde geride bırakıyor, daha sağlıklı bir dünyada yeni ümit ve beklentilerle 2022 yılına giriyoruz” ifadelerine yer veren Başbakan Sucuoğlu, geride bıraktığımız 2021 yılının da yine 2020 yılı gibi, Covid-19 sürecinin olumsuzlukları ile yaşam sürülen, bir çok alışkanlık ve rutinlerimizden vazgeçmek durumunda kalınan, önceliklerimizin değiştiği bir yıl olduğunu kaydetti.

“SIKINTILAR, ÜRETİLECEK DOĞRU POLİTİKALAR VE ORTAYA KONACAK ÇALIŞMALARLA AŞILACAK”

Başbakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs salgını ile mücadeleye tüm gücümüzle devam ederken ekonomi başta olmak üzere pek çok zorlukla da sınandık.

İyisiyle kötüsüyle 2021 yılını geride bırakırken, sağlığın ne denli önemli, sağlık ve ekonominin birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Son yıllarda yaşanan sıkıntılar, üretilecek doğru politikalar ve ortaya konacak çalışmalar ile önümüzdeki süreçte kademeli bir şekilde aşılacaktır.”

“Güçlü bir KKTC’nin geleceğini inşa etmek üzere ilim, bilim, adalet ve dürüstlük ilkeleri, rehberimiz olmaya devam ederken, halkımızı bireysel değil bütünsel kurtarmayı ve mutlu etmeyi hedefledik” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu yılın hemen başında yapılacak seçimden sonra istikrarın sağlanması ve ekonomik çarkların düzgün olarak işlemesiyle vatandaşların ekonomik refahının artıracağını, hayat standardının yükseleceği bir döneme girilebileceğini söyledi.

“DESTEKLERLE, HALKIMIZI RAHATLATMAYI, UMUTSUZLUK BULUTLARINI DAĞITMAYI HEDEFLEDİK”

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Her ne kadar bir seçim hükümeti olsak da, büyük bir döviz krizi süreci yaşadık. Ama olumsuz etkilerinin halkımıza en az düzeyde yansımasına büyük önem verdik. Desteklerle, halkımızı rahatlatmayı, umutsuzluk bulutlarını dağıtmayı hedefledik. Bu dönemde yapılan ödemelerle bu yönde önemli bir ivme yakalayacağımızı öngörüyor, piyasaya yansımasıyla da ekonomide de bir canlılık bekliyoruz.

Pandemi süreci koşullarında ülkemizi en iyi şekilde yönetmek için gayret gösterirken fedakarca gece gündüz demeden sağlık alanında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ve ilgili tüm kesimlere bu vesileyle teşekkürlerimi, sadece Başbakan olarak değil ama bir hekim olarak da sunmak isterim. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, her zaman öncelikli konumuz olmaya devam edecektir.”

Hükümetlerinin üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkla ve tüm ekonomik sektörlerden iş insanlarıyla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde hizmet için canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, pandeminin en erken zamanda son bulması ve normal sosyal hayatımıza kavuşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“EN BÜYÜK GÜÇ VE DESTEĞİ ANAVATANIMIZ TÜRKİYE VE TÜRK HALKINDAN ALMAKTAYIZ”

Halkımızın büyük bir duyarlılıkla yılbaşı gecesi başta olmak üzere, kurallara uyarak, ülkenin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme çalışmalarına destek vermelerinin bu mücadeledeki en büyük silah olduğunu vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede pandeminin yarattığı artçı depremlerin sürdüğü koşullarda ekonomik bir varoluş mücadelesi yürütülürken siyasi anlamda varoluş mücadelemiz de Anavatan Türkiye ile birlikte devam etmektedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da en büyük güç ve desteği Anavatanımız Türkiye ve Türk halkından almaktayız.

Kıbrıs konusunda bulunduğumuz yeni dönemeçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen eşitliğe dayalı iki Devletli bir çözümden yana olduğumuzu ilk kez resmi olarak Birleşmiş Milletler ve tüm ilgili taraflara bildirmiş bulunmaktayız. Biz Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir barış, huzur ve zenginlik adası olarak hem bölgemize hem de tüm dünyaya örnek olmasını samimiyetle istiyoruz. Ama bunun için ne özgürlüğümüzden, ne de egemenliğimiz ve Devletimizden vazgeçeriz. Bunun halkımıza, gelecek nesile karşı bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. Bu sorumluluk anlayışıyla bu çalışmalar yürütülecektir.”

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PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni yılda da salgınla mücadelenin halkın desteğiyle devam edeceğini belirtti.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Pilli, geride bırakılan 2021 yılının Covid-19 salgını başta olmak üzere dünyada olduğu gibi ülkede büyük zorluklar yaşanan bir yıl olduğunu kaydetti.

Covid-19 salgınının hem ekonomik yönden hem sağlık yönünden dünyada olduğu gibi ülkede de etkilerini gösterdiğini kaydeden Pilli, bu salgının aynı zamanda son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreç içerisinde bizler yılmadan, yorulmadan sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları, halkımızın desteğiyle ayakta kalma mücadelemize devam ediyoruz.

Bilindiği üzere Omicron varyantına ülkemizde de rastlanmış ve bu varyantı taşıyan kişilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu hafta Omicron varyantının hızla yayılması sonucunda tüm dünyada Covid-19 vakalarında en fazla artış yaşanan hafta olmuştur. Dünya genelinde vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmıştır.

Aynı zamanda yanı başımızda Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayıları Omicron varyantının da etkileriyle üç binli rakamları geçmiştir.

Unutmamalıyız ki, ülkemizde de Omicron varyantı vardır ve vaka sayılarında bu kadar kısa sürede artış olması halinde sağlık alt yapımızda zorlanacağımız bir durumu ortaya çıkartacaktır.

Burada hepimize büyük görevler düşmektedir. Sizlerden beklentim yeni yıla gireceğimiz bu günlerde özellikle aşı programınızı tamamlamanızdır.

Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerimize başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekmektedir. Elimizde yeterli miktarda aşı bulunmaktadır.”

Pilli, aşının yanında yeni yılda mümkün oldukça kalabalık ortamlardan uzak durulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

“Yürekten inanıyorum ki, yeni yılda da bu mücadelemiz halkımızla devam edecektir” diyen Pilli mesajında, “2022 yılında sağlık hizmetlerinde daha iyiyi hedefleyerek azimle çalışmanın heyecanı içerisinde, yeni umutlarla gelen bu yılın ülkemize, milletimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini temenni eder, sağlıklı yıllar dilerim.” ifadelerine yer verdi.

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ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022’nin halkın sağlık ve refah içinde geçireceği, üreticilerin yüzünü güldüreceği bereketli bir yıl olmasını diledi.

Bakan Çavuşoğlu, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

“Değerli halkımız, bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz.

Covid-19 salgınından kaynaklanan zorluklar, ülkemizdeki tüm sektörleri bu yıl da ne yazık ki olumsuz yönde etkilemiştir.

Tarım ve hayvancılık sektörü de gerek salgın bağlantılı olumsuzluklar gerek ekonomik darboğaz gerekse kuraklık nedeniyle zor günlerden geçmiştir.

Bakanlığımız, gıdanın belkemiği olan tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıların atlatılması için bu zor süreçte üreticimizin yanında olmuş, gereken desteği vermiştir.

Bakanlığımız, yeni yılda da çiftçilerimize, hayvancılarımıza, balıkçılarımıza yönelik sürdürmekte olduğu projelere, çalışmalara destek vermeye devam edecek, hiçbir üreticimizi açıkta bırakmayacaktır.

2022’nin halkımızın sağlık ve refah içinde geçireceği, üreticilerimizin yüzünü güldüreceği bereketli bir yıl olmasını dilerim.”

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CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Resmiye Canaltay, 2022’nin halka, Türk ulusuna ve insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diledi, yeni yılı kutladı.

Canaltay yayımladığı mesajda, son iki yıldır pandeminin gölgesinde insanlık olarak ayakta durmaya çalıştıklarına işaret ederek, 2020 yılını pandemiden dolayı kapanmalarla geçirdiklerini, halk sağlığını öncelik olarak belirlemeleri nedeniyle kaynakları bu yönde kullandıklarını kaydetti.

“Ülke olarak o zor günleri, birlikte, dayanışma içerisinde atlattık” diyen Canaltay, şunları belirtti:

“2021 yılını ise bitmek tükenmez bir enerji ile çalışarak ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle muhafaza ettiğimiz yakın ve samimi ilişki sayesinde, özellikle karayolu altyapısı kapsamında önemli projeleri hayata geçirdik.

Pandemi sonrasına hazırlık olarak gördüğüm bu yatırımlarla birlikte yeni normale daha güçlü bir şekilde hazırlanma sürecimiz devam ediyor.

Ülke içerisinde atılmış adımlar ve Anavatan Türkiye’nin verdiği destek sayesinde geleceğe umutla bakıyorum. Bu nedenle 2021’den daha zor bir yıl olacağı söylenen 2022’nin, birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmemiz halinde bir fırsat yılı olduğunu düşünmekteyim.

Pandemi hayatımızı zorlaştırmış, bizim için önemli olan ailemizden, yakınlarımızdan ve arkadaşlarımızdan uzaklaştırmış, pek çok konuda fedakarlık yapmamızı gerektirmiş olabilir. Her ne olursa olsun geleceğe umutla bakmaya devam etmeli, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için kararlılıkla, hiç yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz.

Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını pek çok kez gördük.”

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OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.

Maliye Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı mesajında Bakan Oğuz şunları kaydetti:

“Gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyor ve yepyeni bir yıla daha giriyoruz. 2022 yılının tüm dünyaya başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2021 yılı da dünya gündeminin tamamında ana gündem olan CoVid-19 salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Ancak tüm insanlık olarak sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk.

Bugün yeniden kucaklaşmanın ve bir araya gelmenin özlemini çekiyoruz. Ancak umudumuzu kaybetmeden birbirimize kenetlenmeli, bu sıkıntılı günlerin üstesinden birlikte gelmeliyiz.

İnsan yaşamını bu denli etkileyen en önemli sorun olarak karşımıza çıkan Covid-19’a karşı elde ettiğimiz kazanımları korumak için lütfen yeni yılı da hijyen, maske ve mesafe kurallarına özen göstererek kutlayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum”.

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HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni umut ve beklentilerle 2022’ye girildiğine işaret ederek, 2021’in dünya ve KKTC açısından zor bir yıl olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hasipoğlu, dünyada 2022’nin pandemi ve beraberinde ekonomik sorunlarla karşılandığına değindi ve şu ifadeleri kullandı:

“Sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı asla engellememelidir. UBP olarak yeni yılda ülkeyi daha ileriye, daha istikrarlı, kendi kendine yetebilen, gelişen ve büyüyen bir ülke konumuna taşımak üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2021 yılını uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde, heyecanla, sevinçle ve büyük umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler 2022 için ülkemiz adına oldukça umutluyuz. Yeni yılı ülkemizin ekonomik, kültürel, eğitim, tarım, turizm gibi birçok alanda daha yüksek hedeflere taşımak üzere çalışmalar yapacağımız bir yıl olarak hedeflemekteyiz. Yeni yılda halkımızı daha refah düzeye ulaştıracağımız, istikrarlı ve kalıcı icraatlarla ülkemizin önünü açacak, ayakları üzerinde sağlam duran güçlü bir ekonomi yaratabilmek en birincil görevimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, taze umutlarla girdiğimiz yeni yılın, bir kez daha ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, hem KKTC’de hem de yurt dışında yaşayan tüm soydaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum.”

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ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yanlışa karşı durmanın meşalesi Demokrat Parti’nin Genel Başkanı olarak, insanımıza, ülkemize yaraşır bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu inşanın mimarı olmak istiyoruz. Demokrat Parti, yeni yılda, meşalesini ülkeyi yöneterek aydınlatacak.

2021 Yılı da öncekiler gibi, bir çırpıda geçip gitti. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir sayfanın satırlarını yazmaya başlıyoruz hep birlikte. Geriye dönüp bakmanın bizlere pek bir yararı yok artık. Muhakememizi ve muhasebemizi içimizde barındıracağız elbet. Ama geçmişe takılıp kalma lüksümüz artık yok. Bu ülke, patinaj yapmaktan yoruldu. İnsanımız yoruldu. Siyasete mesafeli. Bunları açıkça söylüyorum.

Çünkü özeleştirimi sakınmam. Sakınırsam Fikri Ataoğlu olmam. Sizin bildiğiniz, sevdiğiniz Fikri abiniz, kardeşiniz olmam. Doğruları söyledim; söylerim. Bir başkaldırının, isyanın simgesi. Yanlışa karşı durmanın meşalesi Demokrat Parti’nin Genel Başkanı olarak, insanımıza, ülkemize yaraşır bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu inşanın mimarı olmak istiyoruz.

Yeni yıla seçimle adım atacağız. 2022 yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. Demokrat Parti, Yeni yılda, meşalesini ülkeyi yöneterek aydınlatacak. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle, yeni yılınızı candan kutlar, sağlık ve esenlik dilerim.”

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EROĞLU

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Eroğlu yayınladığı yeni yıl mesajında, ancak bu yolla daha güzele daha iyiye doğru ilerlenebileceğini, dünyanın son 150 yılın en öldürücü salgınıyla boğuşurken, sorunlarının daha da derinleşip, kaygılarının daha da arttığını ifade etti.

Eroğlu, bir takvim yılının daha acılar ve sevinçlerle geride kaldığını belirterek, her yeni yıl başlangıcını önceki yılların bir değerlendirmesini yapmak adına fırsat olarak değerlendirmekte fayda olduğunu kaydetti.

Eroğlu, tüm gelişmelere rağmen 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun önemli bir bölümünün yeterince beslenemediğini ve çağın birçok nimetinden yaralanamadığını, ülkeler ve ülkeler içindeki kesimler arasındaki gelir dağılımında ciddi sorunlar bulunduğunu hatırlattı.

Hâlâ pek çok ülke arasında ya savaş ya da savaşa yol açabilecek kadar tehlikeli anlaşmazlıkların söz konusu olduğunu da kaydeden Eroğlu, Kıbrıs konusunda Rum uzlaşmazlığı nedeniyle bir anlaşmaya varılmasının şu an için mümkün görünmediğini de belirtti.

Eroğlu, Rum tarafının oyalama taktiklerine aldırmadan, Anavatan Türkiye ile ciddi bir değerlendirme ve mutlak uzlaşı sonrasında KKTC’nin tanınması çabasına girişilmesi ve Kapalı Maraş açılımının yeni adımlarla sürdürülmesinin, hidrokarbon aramalarına şu veya bu nedenle ara verilmeden devam edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

“İÇTE DERİN BİR KRİZ YAŞANMAKTA”

Eroğlu şöyle devam etti:

“İçte ise tam anlamıyla derin bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin aşılması için yapılması gerekenler aslında bellidir ve tüm siyasal partilerimiz bunların bilincindedir. Kamuda çağdaş adımları atmalı, etkinlik ve verimliliği artırmalıyız.

Özel sektör desteklenmeli ama doğru yatırımlara yönlendirilmelidir. Bir an önce Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması yapılmalı dövizdeki yükseliş ve diğer nedenlerden dolayı çok gerileyen halkımızın alım gücünün yükseltilmesi, sıkıntı yaratacak noktalara gelen iç borcun azaltılması, gençlerimize istihdam yaratacak olanakların sağlanması, bir türlü bitmeyen alt yapı çalışmalarının sonlandırılması için gereken temaslar sağlanmalıdır.

Anavatan Türkiye bizim için her balkımdan önemlidir. Anavatan Türkiye ile samimi, karşılıklı güven ve sevgiye dayanan ilişkiler kurmak her KKTC hükümeti için başlıca konulardan biridir. Bunu yapamamak, başaramamak KKTC’ye zarar verir.

Kovid-19 salgını bir kez daha bizlere, sağlık konusunda ciddi bir alt yapıya, araç gereçle yetişmiş sağlık çalışanına sahip olmanın ne denli yaşamsal olduğunu ispat etmiştir. Yazılanlardan söylenenlerden belli ki dünya bundan sonra da sağlığı ciddi anlamda tehdit edecek olaylarla şu veya bu şekilde karşılaşabilir. Geleceği de dikkate alarak sağlık alanına daha ciddi eğilmemiz gerektiğinin altını çizmekte fayda görüyorum. Aşı konusu çok önemlidir. Halkımız aşının korunmaya faydası konusunda daha etkin bir şekilde bilgilendirilmelidir.

Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla yapılan Acil Durum Hastanesi ile önemli bir eksikliğimiz giderildi.

500 yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi sağlık alt yapımızın güçlendirilmesi için çok değerli ve önemli adım olacaktır. Bu konudaki çalışmaların hedefe ulaşması için KKTC üzerine düşenleri yerine getirmelidir…

23 Ocak’ta milletvekilliği genel seçimi için sandık başına gideceğiz. Haziran ayı içinde de yerel yönetim organlarımız için seçim yapacağız. Her iki seçimin de devletimize, halkımıza hayırlı, yararlı sonuçlar getirmesi en halisane dileğimdir.

Kritik bir süreçten geçiyoruz. Yapılması gereken çok iş var. Ben halkımızın her şeyi göz önünde bulundurarak en doğru seçimi yapacağına yürekten güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle yeni yılın tüm ülkelere ve ülkemize, sağlık, mutluluk getirmesini diler, çok değerli milletimize, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Demokratik laik toplum yapımızın korunup geliştirildiği, kişisel veya partisel çıkar yerine toplumsal çıkarların öne çıkarıldığı, yurdumuzda ve dünyamızda öncelikli olarak sağlıklı bir yaşam, barış, huzur ve refah umutlarının yükseldiği bir döneme geçilmesi hedefimizle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutlarız” dedi.

Çakıcı yazılı açıklamasında, beklentilerin ve umutların gerçekleşmediği bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydetti. 2021 yılının ekonomik çöküntü yanında politik vaatlerin de tümden boş çıktığı bir yıl olduğunu ifade eden Çakıcı, dünyada olduğu gibi ülkede de etkisini artıran koronavirüs salgınının, alınan tedbirlerin yetersizliği ve denetim eksikliğinden dolayı halkın sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamazken, “fedaral çözüm” şekli yerine “iki devletli çözüm” modeli üzerine açıklamalar yapıldığını ifade eden Çakıcı, şöyle devam etti:

“Yeni asgari ücret seçim yasakları içerisinde bir Oscar’lık büyük yalan filmi oynanarak belirlenirken, yurttaşlarımız açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edildi. Ekonominin lokomotif sektörleri sayılarak uzun yıllardan beridir devlet eliyle desteklenen turizm ve eğitim sektörleri durma noktasına gelirken, çok sayıda esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı.

Vergi reformu yapılıp büyük sermaye çevrelerine tanınan sınırsız muafiyetler bu yıl da kaldırılmadı. Eğitim reformu yapılıp bilimsel demokratik eğitim sistemi yerleştirilmezken teokratik sisteme geçiş adımları atılmaya devam edildi. Tarım reformu yapılıp teşviklerin 5-6 büyük sermaye sahibi aileye gitmesi yerine küçük ve orta ölçekli üretimin desteklenmesi bu yıl da gündeme gelmedi. Özel sektör çalışanları bu yıl da üvey evlat muamelesi görmeye sendikalaşmalarının önündeki engeller korunmaya devam edildi. Kirada oturan evsiz yurttaşlarımızın konut sahibi olması için bu yıl da hiç girişim yapılmadı. Kadın ve gençlere yönelik iş kurma amaçlı destekler de hükümetin gündemine hiç gelmedi. Rant amaçlı çevresel tahribat ve dere yatakları işgalleri sürdürülerek felaketlere davetiye çıkarılmaya devam edilirken, yollardaki alt yapı yetersizliği bu yıl da can almaya devam etti. Yağmur sonrası yıllardır yaşanan çile 2021 yılının son günlerinde aynı görüntülerle yine mağduriyetler yaşattı.

Yeni yılı yeni umutlar, beklentiler ve hedefler bütünlüğüyle ele alacak olursak, demokratik laik toplum yapımızın korunup geliştirildiği, kişisel veya partisel çıkar yerine toplumsal çıkarların öne çıkarıldığı, yurdumuzda ve dünyamızda öncelikli olarak sağlıklı bir yaşam, barış, huzur ve refah umutlarının yükseldiği bir döneme geçilmesi hedefimizle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutlar, bu hedefler doğrultusunda kararlı ve örgütlü bir mücadeleye davet ederiz.”

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GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Noel Baba’dan, yeni yılda sorunlara çare ve huzur getirecek bir hükümet diledi.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki olumsuzluklara ek ülkede özellikle siyasetten kaynaklanan olumsuzlukların da etkisi ile Kıbrıs Türkü’nün çok zor bir yıl geçirdiğini kaydetti.

23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine işaret eden Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün geleceği düşünerek, doğru karar vermesini, buna bağlı olarak da çok verimli bir meclis, devamında istikrarlı ve başarılı bir hükümet ile kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve refah düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs temennisinde bulundu.

Gürcafer, “Tüm toplumumuz adına Noel Baba’dan yeni yılda yaralarımıza merhem, umutsuzluklarımıza umut, dağ gibi birikmiş sorunlarımıza çare ve huzursuzluklarımıza huzur getirebilecek bir hükümet hediye etmesini diliyorum” dedi.

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ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yeni yıl mesajında, sıkıntıların üstesinden gelmek için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Özçınar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılını geride bırakırken, yeni bir yılın, yeni başlangıçlar ve güzellikleri de beraberinde getirmesi arzusu içerisindeyiz.

Pandemi yanında, yaşanan ekonomik sıkıntılar ne yazık ki bir süre daha zorlu bir mücadele içerisinde olmaya devam edeceğimizi gösteriyor.

Ancak ümidimizi kaybetmeden birlik içerisinde sıkıntıların üstesinden gelmek için mücadeleye devam edeceğiz.

KTBB olarak, üye belediyelerimize katkılarımızın devam edeceğini ve yerel hizmet noktasında halka en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi de bu vesileyle vurgulamak isterim.

2022 yılının en başta sağlık, huzur ve mutlulukla gelmesini temenni eder, halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.”

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SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, yeni yılın, ülkeye ve tüm insanlığa sağlığın yanı sıra mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Sadıkoğlu, İskele’yi daha ileriye taşımak için mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, “İskele’den Bahçeler’e ,Topçuköy’den Ardahan’a, Yarköy’den Turnalar’a, Ergazi’den Kurtuluş’a, Kalecik’ten Boğaz’a, Boğaztepe’den Aygün’e, Sınırüstü’nden Kuzucuk’a, Ötüken’den Boğaziçi’ne, Ağıllar’dan Altınova’ya, Kuzey Kıbrıs’tan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm insanlığa” selam ve saygılarını iletti.

“HİZMET GÖNÜL İŞİDİR DEDİK VE SEVDAMIZ İSKELE İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ASLA ÇEKİNMEDİK”

“Pandeminin gölgesinde ama hiçbir işimizi aksatmadan, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle ama en önemlisi sağlıklı bir yıl olsun dediğimiz 2022 yılına merhaba diyoruz” ifadesini kullanan Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren İskelemiz ve tüm köylerimiz için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Üstlendiğimiz görevin; görev ve sorumluluğun bilincinde olup, önümüze çıkan tüm engelleri aşmak için var gücümüz ile mücadele ettik. Tek gayemiz İskele ve köylerindeki halkımızın refah içerisinde huzurlu bir yaşam sürmesidir. Nitekim bunu da başardığımıza inanıyorum.”

Sadıkoğlu, tüm vatandaşlara en iyisini sunmak için şahsı, meclis üyeleri ile personelinin canla başla çalıştığını belirterek, “İskele Belediyesi birçok ilki başarmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekleyerek yoluna devam ediyor. İskelemiz bugün, dünden daha ileride, gelişmiş ve modern yapıya kavuştu. Yarın da bugünden daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Lakin biz ‘Hizmet Gönül İşidir’ dedik ve sevdamız İskele için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkede de 2020 yılının ilk çeyreğinde, Mart ayında görülmeye başlanan koronavirüs salgınının bilinçli davranılmasıyla, birlikte atlatılacağına olan inancının tam olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, 2022 yılının herkese öncelikle sağlık getirmesini diledi.

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GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yeni yıl mesajı yayımladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı mücadele verdiğimiz ve hayatlarımızda derin izler bırakan bir yılı daha geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2022 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde kentimizde birçok yatırımı hayata geçirdik. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, Girne’yi daha yaşanır ve daha çağdaş bir kent yapma hedefimizde önemli mesafe kat ettik. Bu zorlu süreçte insanlarımıza her alanda destek olmaya çalışmaktayız. Hedeflerimize ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızdan aldığımız destekle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, 2022 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum.”

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DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, yani yıl mesajında istikrarlı bir hükümet temennisinde bulundu.

Deniz yayınladığı yeni yıl mesajında, “Kıbrıs Türk halkının istikrarlı bir hükümete, daha iyi, daha çağdaş, daha refah ve güçlü bir ekonomiye kavuşması başlıca dileğimizdir. Pandemi nedeniyle yaşadığımız zorluklar giderek artmaktadır. Bunun bilinciyle aramızdaki dayanışma ve işbirliğini artırmak, refah kadar zorlukları da paylaşmasını bilmek ve geleceğin ancak bu şekilde kurulabileceği anlayışı ile hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.

Deniz, Kıbrıs türkünün Türkiye’nin etkin desteğini daha etkin bir şekilde kullanmanın yollarını bulması gerektiğini de belirtti.