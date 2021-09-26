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2021 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerinin aldığı karar doğrultusunda, Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına geçmişte veya günümüzde önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin sahipleri belirlendi.

26 Eylül 2021 Pazar 10:15
2021 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi

Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çakmak’ın açıklamasına göre, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Musa Kayra, Aysun Çelik, Selen Selışık ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi, yaptığı değerlendirme toplantısında, “2021 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şu şekilde belirlendi:

“Hıfzı Topuz (Yazıları-araştırmaları ve yayınladığı kitaplar ile Türk karikatür sanatı ve dünya karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); John A. Lent (Yazıları – araştırmaları ve yayınladığı kitaplar ile dünya karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); Mehmet Ulubatlı (Kıbrıs Türk mizahına karikatür dalında yaptığı katkılar nedeniyle); Neriman Cahit (Yazıları – makaleleri ve söyleşileri ile Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); Semra Yalçın Bayhanlı (Kıbrıs Türk mizahına karikatür dalında yaptığı katkılar nedeniyle)”

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ÖDÜLLER 10 EKİM’DE

2021 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, geçtiğimiz yıl karantina nedeni ile verilmeyen 2020 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri ile birlikte, 10 Ekim Pazar günü, Zeytinlik köyünde düzenlenecek 20. Uluslararası Zeytin Festivali’nde, saat 19.15’te başlayacak ödül töreninde sahiplerine verilecek.

Sanatçılara sunulacak ödüller, “Altın Zeytin Heykeli” ile “Ödül Diploması”ndan oluşacak.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 10:35
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