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2021-2022 Sağlık Bakanlığı tüberküloz taramaları yarın okullarda başlıyor

19 Eylül 2021 Pazar 16:30
2021-2022 Sağlık Bakanlığı tüberküloz taramaları yarın okullarda başlıyor

2021-2022 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TARAMALARI YARIN OKULLARDA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı, okullarda tüberküloz taramalarının yarın başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nın, tüberküloz ile mücadele programı kapsamında her yıl ilkokul 1 ve 5’inci sınıflar ile askeri birliklerde tüberküloz taraması yaptığı kaydedildi.

Taramanın sadece okullarda değil diğer toplu yaşam alanları olan askeri birliklerde de düzenli olarak uygulandığı belirtilen açıklamada, aynı şekilde ülkeye giriş yapan yabancılara da oturma izni alırken yapıldığı ifade edildi.

“HER PPD POZİTİFLİĞİ KİŞİNİN TÜBERKÜLOZ HASTASI OLDUĞUNU GÖSTERMEZ”

“Bu test bir aşı değildir önkol cilt altına enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

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“Uygulamadan 48-72 saat sonra sağlık görevlileri test verilen çocukları tekrar kontrol etmekte ve oluşan kızarıklığın çapına göre değerlendirme yapmaktadırlar. Tarama esnasında kişilerin testi belli bir değerin üzerinde çıkan çocuklar, aileleri ile birlikte ilgili sağlık merkezine davet edilmekte ve orada ileri tetkikleri tamamlanarak, test pozitifliğinin sebebi aydınlatılmaktadır. Her PPD pozitifliği kişinin tüberküloz hastası olduğunu göstermez. Testler sonucunda kişinin hasta olduğunu gösteren bulgular saptanırsa tedavi başlanmaktadır”

Açıklamada, PPD deri testi yapıldıktan sonra olabilecek durumlar şöyle belirtildi:

“Testin uygulandığı bölgede kızarıklık kaşıntı olabilir. Bunlar beklenen durumlar olup o bölgeye herhangi bir krem ilaç kolonya sürülmemeli, pansuman yapılmamalıdır. Testin değerlendirilmesi 48-72 saat sonra ekiplerimizce yapılacaktır. Bu süre içerisinde çocuk banyo yapabilir ancak o bölgeye herhangi bir ilaç krem sürülmemelidir.

Bilindiği üzere tüberküloz (verem hastalığı) özellikle çocuklarda neden olduğu tüberküloz menenjit gibi hayati tehlike yaratan ağır sağlık sorunları, çok zor, uzun, zahmetli tedavi süreci ve komplikasyonları nedeniyle son derece tehlikeli bir bulaşıcı hastalıktır.

Bulaşma öksürme esnasında damlacık yoluyla olmakta ve toplu yaşam alanlarında kolaylıkla yayılabilmektedir. Okullar ve kışlalar gibi toplu yaşam alanları hastalığın en kolay ve hızlı yayıldığı alanlardır.

Tüberkülozun kontrol altına alınabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı yürütülmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Tüberküloz ile mücadele programı kapsamında her yıl ilkokul 1 ve 5. Sınıflar ile askeri birliklerde düzenli olarak Tüberküloz taraması yapmaktadır.

Bugün tüberküloz/verem hastalığı ülkemizde bir halk sağlığı sorunu değilse bunu 1980 yılından beri ülkede yapılmakta olan Tüberküloz (PPD yani Tüberkülin Cilt Testi) taramalarına ve tespit edilen kişilerin etkin tedavilerine borçluyuz.”

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Son Güncelleme: 19.09.2021 18:17
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