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2020 Yılı İkinci Dönem Basın Kartı Başvuru Süreci Başlıyor

Lefkoşa, 19 Mayıs 20 (.): Basın Kartı Komisyonu, 2020 yılı basın kartı başvuru sürecinin başlayacağını açıkladı.

19 Mayıs 2020 Salı 14:13
2020 Yılı İkinci Dönem Basın Kartı Başvuru Süreci Başlıyor
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Lefkoşa, 19 Mayıs 20 (.): Basın Kartı Komisyonu, 2020 yılı basın kartı başvuru sürecinin başlayacağını açıkladı.
Komisyondan yapılan açıklamada, gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 20 Mayıs’tan 19 Haziran’a kadar, 09.30-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabileceği belirtildi.
Açıklamada, sarı basın kartları için 20 TL, sürekli basın kartları için 50 TL’lik ücretin Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.

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Komisyon açıklamasında başvuru için gerekli evrakların eksik olması halinde değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı.
Başvuru formununwww.gazetecilerbirligi.com adresindeki kütüphane başlığı altındaki belgeler kısmından indirilebileceği belirtildi.
(ŞEB/HA)
 

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