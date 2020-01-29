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2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor. Lefkoşa Şehir Kulübünde gerçekleşecek turnuvada toplam para ödülü 7000 TL olan 8-9-10-12-14-16 yaş grupları ile Büyükler kategorilerinde tekler ve çiftlerden oluşan turnuva 30 Ocak 2020 Perşembe günü başlayacak. İÇİM FİT CUP kategorilerin tarihleri ise şöyle;

2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor. Lefkoşa Şehir Kulübünde gerçekleşecek turnuvada toplam para ödülü 7000 TL olan 8-9-10-12-14-16 yaş grupları ile Büyükler kategorilerinde tekler ve çiftlerden oluşan turnuva 30 Ocak 2020 Perşembe günü başlayacak. İÇİM FİT CUP kategorilerin tarihleri ise şöyle;

29 Ocak 2020 Çarşamba 20:57
2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor…

2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2020 yılının ilk turnuvası İÇİM FİT CUP başlıyor.  Lefkoşa Şehir Kulübünde gerçekleşecek turnuvada toplam para ödülü 7000 TL olan 8-9-10-12-14-16 yaş grupları ile Büyükler kategorilerinde tekler ve çiftlerden oluşan turnuva 30 Ocak 2020 Perşembe günü başlayacak. İÇİM FİT CUP kategorilerin tarihleri ise şöyle;

30 Ocak – 5 Şubat 2020 = 9 – 10 – 14 Yaş Turnuvası

1 – 2 Şubat 2020 = 8 Yaş Turnuvası

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6 – 12 Şubat 2020 = 12 – 16 Yaş ve Büyükler Turnuvası

İÇİM FİT CUP heyecanlı, zevkli ve çekişmeli karşılaşmaların yaşanacağı turnuvaya tüm tenis ve sporseverler Lefkoşa Şehir Kulübüne davetlidir.

Anahtar Kelimeler:
Içim Fit Cup
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