2020 Kantara kış kampları 3-15 Şubat tarihleri arasında

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, gençlerin ilgi gösterdiği Kantara Gençlik Kampı Kış dönemlerini ayarladıklarını belirterek, kampların 4 dönem şeklinde geçeceğini belirtti.
Eren, gençlerin https://kamp.genclik.gov.ct.tr/ adresinden başvuru yapabileceğini ve kabul edilmesine dair cep telefonuna giden mesajın ardından Gençlik Dairesi Müdürlüğü muhasebesine 70 Türk Lirası ücret yatırılmasıyla işlemin sona ereceğini kaydetti.
Kamp sınıfları ve tarihleri şöyle:
1.Dönem
03-06 Şubat 6-7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
2.Dönem
3.Dönem
11-12 Şubat 11-12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
4.Dönem
12-15 Şubat 7-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik