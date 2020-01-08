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2020 Kantara kış kampları 3-15 Şubat tarihleri arasında

Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

2020 Kantara kış kampları 3-15 Şubat tarihleri arasında

Gençlik Dairesi 2020 Kantara Kış Kampları, 3-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:05
2020 Kantara kış kampları 3-15 Şubat tarihleri arasında

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, gençlerin ilgi gösterdiği Kantara Gençlik Kampı Kış dönemlerini ayarladıklarını belirterek, kampların 4 dönem şeklinde geçeceğini belirtti. 
Eren, gençlerin https://kamp.genclik.gov.ct.tr/  adresinden başvuru yapabileceğini ve kabul edilmesine dair cep telefonuna giden mesajın ardından Gençlik Dairesi Müdürlüğü muhasebesine 70 Türk Lirası ücret yatırılmasıyla işlemin sona ereceğini kaydetti. 
Kamp sınıfları ve tarihleri şöyle:     
1.Dönem
03-06 Şubat     6-7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
2.Dönem

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06-09 Şubat               9-10. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
3.Dönem
11-12 Şubat               11-12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
4.Dönem
12-15 Şubat               7-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik

 

Son Güncelleme: 08.01.2020 12:09
Anahtar Kelimeler:
2020 Kantara Kış Kampları
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