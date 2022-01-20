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2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminatları ödendi

20 Ocak 2022 Perşembe 16:00
2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminatları ödendi

“KURAKLIKTAN ZARAR GÖREN BİN 873 ÜRETİCİYE 30 MİLYON TL KURAKLIK TAZMİNATI ÖDENDİ”
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminatlarının ödendiğini açıkladı. Kuraklıktan zarar gören bin 873 üreticiye toplam 30 milyon TL kuraklık tazminatı ödendi.
2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminatlarının hesap kapatma ödemesinin, K.T. Kooperatif Merkez Bankası’na gönderilerek, ödemelerin yapıldığı kaydedildi. 

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesinin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüş olup, Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmış ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak 2020-2021 Tahıl Üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun 14.09.2021 tarih ve E.S.(K-1) 1387-2021 sayılı kararı ve Resmi Gazete’nin 21.09.2021 tarih ve 211 sayılı yayını ile ilan edilmişti.”
“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda, artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışılmış ve ödemeler bugün gerçekleştirilmiştir” denilen açıklamada, kuraklıktan zarar gören toplam 61 köy için 1873 üreticiye 302.000 dönüm alan için toplam 30 milyon TL kuraklık tazminatı ödendiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 20.01.2022 17:26
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