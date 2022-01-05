banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2020-2021 üretim yılı askı listelerinin, köylerde askıya alındığını duyurdu. 

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:45
2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı

 
Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan askı listelerinin köylerde askıya alındığını kaydetti. 

Kızılduman, askı listelerinin 6-12 Ocak tarihleri arasında (her iki tarih dahil), 5 iş günü askıda kalacağını duyurdu. 

Askı listelerindeki komite bulgularının takip edilerek, itiraz olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 10 TL karşılığında itiraz yapılması gerektiğini ifade eden Kızılduman, itirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabileceklerinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiğini kaydetti. 
     
Kızılduman, askı listelerine itiraz edilmemesi halinde, askı listelerindeki bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağını belirtti. 

Askıya çıkan kaza veya bölgeler şöyle;

1) Lefkoşa Kazası

2)Mağusa  Bölgesi: Avgoro, Derinya, Dörtyol, Güvercinlik, Korkuteli, Kurudere, Mağusa, Mormenekşe, Mutluyaka, Pirhan, Şehitler, Atlılar, Muratağa, Sandallar, Tuzla, Yeniboğaziçi, Aslanköy, Maraş, Aşağı Maraş, Ayluka, Aymemnon
      

banner341
3) İskele Bölgesi: Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Boğaziçi, Boğaztepe, Ergazi, İskele, Kalecik, Kaplıca, Kurtuluş, Kuzucuk, Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Topcuköy, Turnalar, Yarköy

4) Mehmetcik Bölgesi: Bafra, Balalan, Büyükkonuk, Çayırova, Kilitkaya, Kumyalı, Mehmetcik, Pamuklu, Sazlıköy, Tuzla, Yedikonuk, Zeybekköy
                                      
5) Yenierenköy Bölgesi: Adaçay, Avtepe, Boltaşlı, Derince, Dipkarpaz, Esenköy, Gelincik, Kaleburnu, Kuruova, Sipahi, Taşlıca, Yenierenköy, Yeşilköy, Ziyamet
      
6) Çamlıbel Bölgesi: Akçiçek, Akdeniz, Alemdağ, Çamlıbel, Geçitköy, Hisarköy, Karpaşa, Kayalar, Koruçam, Kozanköy, Kılıçarslan, Özhan, Sadrazamköy, Şirinevler, Tepebaşı,                                           

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2022 19:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti
2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti
Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır”
Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır”
4 hastane, PCR ücretleri hakkında ortak açıklama yaptı
4 hastane, PCR ücretleri hakkında ortak açıklama yaptı
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim