2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim İle Yarın Başlıyor

ÇAVUŞOĞLU, YARIN UZAKTAN EĞİTİMLE BAŞLAYACAK 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VESİLESİYLE VİDEO MESAJ YAYIMLADI

“HER ÖĞRENCİMİZ, EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA ARA VERDİĞİMİZ MART AYINDAN İTİBAREN, KULLANIMA KOYDUĞUMUZ egitim.mebnet.net ADRESİNDEN, KENDİ OKUL VE SINIFININ DERSLERİNE, ETKİNLİKLERİNE, SINAVLARINA, DUYURU VE ÖDEVLERİNE ULAŞABİLECEK”

ÇAVUŞOĞLU, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAYACAĞI 14 EYLÜL’DE TÜM ÖĞRENCİLERE MASKE VE EL DEZENFEKTANI DAĞITILACAĞINI, OKULLARA UYARICI AFİŞELERİN ASILACAĞINI AÇIKLADI

ÇAVUŞOĞLU: “UNUTULMAMALIDIR Kİ COVİD 19’A KARŞI ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERE HARFİYEN UYARAK, ÇOCUKLARIMIZIN OKULLARINA KAVUŞMASINI SAĞLAYABİLİRİZ”

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, yarın uzaktan eğitime; 14 Eylül’de ise yüz yüze eğitime başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hey yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla çaldıkları yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini, bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle çalacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin daha etkili kazanımlar elde edebilmesi adına öğretmenlerle birlikte çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, yarın uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle video mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz;

Her yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla ders zilini çaldığımız okullarımızda, bu yıl uzaktan eğitimle ders zilini çalıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını, ülkemizi, alışkanlıklarımızı ve geleneksel olarak yürüttüğümüz yüz yüze eğitimi de etkilemiştir. Ancak bu, eğitime engel değildir.

Yarın, uzaktan eğitim ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlıyoruz. Her öğrencimiz, eğitim öğretim yılına ara verdiğimiz Mart ayından itibaren, kullanıma koyduğumuz egitim.mebnet.net adresinden, kendi okul ve sınıfının derslerine, etkinliklerine, sınavlarına, duyuru ve ödevlerine ulaşabilecektir. Ayrıca her okul, bakanlığımızın sağladığı hizmetlerin yanında, kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sizlerin eğitim sürecini destekleyerek, katkıda bulunacaktır.

Uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerimizin daha etkili kazanımlar elde edebilmesi için, tüm öğretmenlerimiz, kendi alanlarında yoğun bir şekilde çalışmakta, bizlerde oluşturduğumuz sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına paydaşlarımızla birlikte çalışmaları sürdürmekteyiz.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ RİSKE ATAN BİR KARAR ALAMAYIZ”

Bizim yaklaşımımız, çocukların yüz yüze eğitim almasıdır. Bunun için hazırlık yaptık. Ancak sağlık hayatımızın en önemli parçasıdır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi riske atan bir karar alamayız. Bu nedenle çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için dikkatli ve özverili bir biçimde çalışmaktayız.

Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı’nın da katkıları ile hazırladığı ‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’, bu çaba ve çalışmaların bir rehberi olarak hazırlanmış ve öğrencilerimize okula dönüş sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin vurgusu yapılmıştır. Okula dönüş süreci de fiziksel mesafeyi sağlayacak ‘Dönüşümlü Öğretim’ modeli ile planlanırken, öğrencilerin ödev, proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenmesi de sağlanacaktır.”

“14 EYLÜL’DE TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE, MASKE VE EL DEZENFEKTANI DAĞITILACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu süreç içerisinde okullarda oluşturdukları pandemi kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, yüz yüze eğitimin başlayacağı 14 Eylül günü, tüm öğrencilere, maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını ve hijyen kurallarını anlatan uyarıcı afişlerin okullarda hazır bulundurulacağını söyledi.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Unutulmamalıdır ki Covid 19’a karşı aldığımız önlemlere harfiyen uyarak, çocuklarımızın okullarına kavuşmasını sağlayabiliriz. Görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde, dayanışma ve birlik içerisinde bu zorlu dönemi de atlatacağımıza eminim.

Bireyden topluma gelişimin anahtarı olan eğitimi kullanalım ve okullarımıza bilinçli bir şekilde güvenle dönelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve hayırlı olmasını dilerim.”

(TUĞ/GÜL)