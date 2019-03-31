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2019 İl il seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ilk oy oranları...

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar kapanırken sayım işlemine geçildi. İlk sonuçlar da gelmeye başladı.İşte il il ilk seçim sonuçları ve oy oranları...

2019 İl il seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ilk oy oranları...

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar kapanırken sayım işlemine geçildi. İlk sonuçlar da gelmeye başladı.İşte il il ilk seçim sonuçları ve oy oranları...

31 Mart 2019 Pazar 19:13
2019 İl il seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ilk oy oranları...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt  genelinde oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi  07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00  itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona  erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere  bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını  kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar  bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye  başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla  belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve  muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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