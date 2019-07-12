2018 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemelerinin Yapıldığı;  üreticilerin Hak Edişlerini Alabilecekleri Duyuruldu

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : 2018 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemelerinin yapıldığı bildirildi ve üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 - 2018 üretim sezonu için, 8040 üreticiye, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasıllık, Mısır, Yonca vb.), Nadas, Narenciye, Zeytin, Harup, Badem, Meyve Ağaçları, Sebze, Sera ve Patates beyanları karşılığında Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri için toplamda 17.120.016,20 TL’lik ödeme yapıldı.

(ÖZ/HA)



