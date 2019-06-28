banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.353
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3479
EURO
6.5832
Uçar 11 ay hapis yatacak
UÇAR 11 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
Mahkeme reddetti!
MAHKEME REDDETTİ!
banner307
Flaş Haber
15 ay hapis yatacak
Kapat

“2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” Gerçekleşti

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Çocuklar ve gençlerin geleceği için bağımlılıkla mücadele edilmesi temasıyla düzenlenen “2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” dün akşam gerçekleşti.

“2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” Gerçekleşti

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Çocuklar ve gençlerin geleceği için bağımlılıkla mücadele edilmesi temasıyla düzenlenen “2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” dün akşam gerçekleşti.

28 Haziran 2019 Cuma 14:38
“2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” Gerçekleşti

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Çocuklar ve gençlerin geleceği için bağımlılıkla mücadele edilmesi temasıyla düzenlenen “2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” dün akşam gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer aldığı törende dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada ödül töreninde sporcularla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Hentbol Federasyonu’nun çok güzel bir projeye imza attığını ve sporun ne kadar yararlı bir araç olduğunun bir kere daha görüldüğünü kaydetti. Sporun hem fiziksel bir aktivite olarak hem de sosyal sorumluluk alanı olarak kullanılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte düzenlediği, “Çocuk ve gençlerimizin geleceği için hentbolda bağımlılıkla mücadele yılı” temasıyla organize ettiği 2018-2019 Hentbol Ligi ve “Tut Elimi” projelerine imza atanları tebrik etti.

banner317
“EL ELE VERİP BİR ARAYA GELİNCE, AMAÇ DA GÜZEL OLUNCA ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ BİR İŞ YOKTUR” 

“El ele verip bir araya gelince, amaç da güzel olunca altından kalkamayacağımız bir iş yoktur” diyen Cumhurbaşkanı, dezavantajlı ailelerin çocuklarını sporla tanıştırıp sosyal entegrasyonun sağlandığı Tut Elimi gibi projelerinin devamının gelmesinin öneminin altını çizdi ve Cumhurbaşkanlığı olarak projenin devamı için her türlü katkıya hazır olunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tut Elimi projesinin anlamı ve faydasının oldukça büyük olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda “Ödül almak çok önemli değil. Önemli olan katılmaktır, spor yapmaktır ve hentbol aracılığıyla da yararlı hizmetlere katkı yapmaktır” diyen Cumhurbaşkanı, ödül alan ve almayan tüm sporcuları can-ı gönülden kutladı.

HENTBOLDA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MÜJDESİ...

Gecede ayrıca, Hentbol Federasyonu tarafından büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonu düzenlenmesi talebine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından olumlu yanıt verilerek her 2 kategoride Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın gelecek sezondan itibaren düzenlenmesi kararlaştırıldı.
(SEL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yuvacık Köyünde Bulunan Bomba İmha Edildi
Yuvacık Köyünde Bulunan Bomba İmha Edildi
Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nın 11. Olağan Genel Kurulu yarın...
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nın 11. Olağan Genel Kurulu yarın...
Muhtaroğlu: “2018'de ihracat 100.9 milyon dolar, ithalat ise 1,816 milyon dolara yükseldi”
Muhtaroğlu: “2018'de ihracat 100.9 milyon dolar, ithalat ise 1,816 milyon dolara yükseldi”
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
Haspolat- Taşkent yolunda tamir çalışmaları sürüyor
Haspolat- Taşkent yolunda tamir çalışmaları sürüyor
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Stuttgart'ta Avrupa Konseyi Toplantısına Katıldı
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Stuttgart'ta Avrupa Konseyi Toplantısına Katıldı
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim