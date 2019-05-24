“2018 FIFA Dünya Kupası“ ve “Koruma Altındaki Hayvanlar“ pul serisi tükenene kadar satılacak

Posta Dairesi, 14 Haziran 2018'de satışa çıkarılan "2018 FIFA Dünya Kupası" ve 31 Temmuz 2018'de satışa çıkarılan "Koruma Altındaki Hayvanlar" konulu pulların satışlarının görülen lüzum üzerine tükenene devam etmesine karar verdi.
Ancak stok fazlası durumuna gelecek gibi görünen 14 Haziran 2018 tarihinde satışa çıkarılan "2018 FIFA Dünya Kupası" ve 31 Temmuz 2018 tarihinde satışa çıkarılan "Koruma Altındaki Hayvanlar" konulu pulların satışlarının görülen lüzum üzerine tükenene kadar satışta kalmasına karar verildi.