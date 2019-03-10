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200 genç Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

200 genç Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

10 Mart 2019 Pazar 10:56
200 genç Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

BESİM: “GENÇLER GEÇMİŞE SAHİP ÇIKARAK GELECEKTE VAR OLABİLİR”

Milli İradeye Saygı Platformu, UKÜ Genç Girişimciler Kulübü ve KISBU Doğa ve Çevre Kulübü işbirliğinde yaklaşık 200 genç Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi ziyaretleri sırasında gençlere Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.

Merkezde kalanları tek tek ziyaret eden Bakan Besim ve geçler, yaşlılara çiçek takdim etti ve bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

ARIKAN

KİSBU Doğa ve Çevre Kulübü adına konuşan Abdurrahman Arıkan, bu organizasyonu her yıl gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının yaşlıları gençlerle buluşturmak olduğunu söyledi.

Her gencin bir gün yaşlanacağının bilinciyle yaşamasının önemine işaret eden Arıkan, bugünkü organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara ve ziyarete katılanlara teşekkür etti.

SARIALTIN

UKÜ Genç Girişimciler Kulübü adına konuşan Zafer Sarıaltın ise, bu ziyaretleri her yıl yaşlılar haftası kapsamında geleneksel hale getirdiklerini belirterek, gerçekleştirilmesine imkan veren yetkililere teşekkür etti.

Bu yılki etkinliklerin ‘Yaşlıyı sev ziyaret et bir gün sende sevil ziyaret edil’ temasıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarıaltın, yaşlılığın dağa tırmanmak gibi olduğunu ve gençlerin tepeye ulaşan yaşlılarla empati yapmasının önemine değindi.

SANCAR

Milli İradeye Saygı Platformu adına konuşan Arif Sancar ise, platform olarak her zaman yaşlı ve hastaların yanlarında olduklarını belirterek, gerçekleştirdikleri aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Bugünkü ziyaretlere katılan 200 gençle onur ve gurur duyduğunu ifade eden Sancar, yaşlanmanın tüm insanlar için acı bir gerçek olduğunu ve herkesin kendi başına da geleceği bilinciyle yaşlı insanlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşması gerektiğini söyledi.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, pazarlarını yaşlılara ayıran 200 gencin kendisine duygulu güzel anlar yaşattığına işaret ederek, yaşlıların bugünümüze birşekilde katkı yapmış bireyler olduğunu vurguladı.

Gençlerin geçmişe sahip çıkarak gelecekte var olabileceğini dile getiren Besim, “Bu bir bayrak devridir herkes bu süreçten geçecek. Bugün biz sahip çıkacağız yarın da bize çıkacaklar” dedi.

Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni çalışmalarından dolayı kutlayarak, göreve geldiği günden beri merkezle ilgili hep olumlu tepkiler aldığını anlattı ve “Bir yere talep çoksa orası iyidir” dedi.

Ülkede yaşlı bakım noktasında eksiklikler olduğunu söyleyen Besim, bu bilinçle Kalkanlı yaşam evini hayata geçirdiklerini ve özel bakım evlerinin de daha sıkı denetlenmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Besim, günümüzde yaşam şartlarının çok sayıda yaşlı bakım evine gereksinim yarattığını vurgulayarak, bu ihtiyacın çağın getirisi olduğunu ve kendilerinin de bu ihtiyacı karşılama için uğraştığını belirtti.

Son Güncelleme: 10.03.2019 14:15
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