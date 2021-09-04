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20. Uluslararası Zeytin Festivali-Zeytin Mizah Şenliği düzenlendi

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 20. Uluslararası Zeytin Festivali-Zeytin Mizah Şenliği düzenledi.

04 Eylül 2021 Cumartesi 11:00
20. Uluslararası Zeytin Festivali-Zeytin Mizah Şenliği düzenlendi

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 20. Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği 2021 kapsamında düzenlenen “Zeytin” ve “Serbest” konulu 10. Uluslararası Karikatür Yarışması’na 40 ülkeden 157 çizer, 432 eserle katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün Onursal Başkanlığı’nda, Öznur Kalender (Türkiye), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Kübra Deligöz (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Derman Atik (Kıbrıs), Selen Selışık (Kıbrıs) ve Hüseyin Çakmak’tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, yarışmaya gönderilen eserleri değerlendirdi. 

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Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, “Zeytin” ve “Serbest” konulu dallarda toplam 30 eseri “Ödül Aday Adayı” olarak belirledi. 

Açıklamada, taklit ya da kopya olup olmadıklarının ortaya çıkması için, “Ödül Aday Adayı” olarak belirlenen eserlerin bir süre askıda kalarak kesin sonuçların 10 gün içerisinde açıklanacağı kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 12:35
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