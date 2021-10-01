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20. Uluslararası Zeytin Festivali, Covid- 19 önlemleriyle düzenleniyor

Girne Belediyesi Zeytin Festivali, 8-10 Ekim tarihleri arasında Zeytinlik Köy Meydanı’nda, Covid-19 önlemleri ile düzenleniyor.

01 Ekim 2021 Cuma 15:45
20. Uluslararası Zeytin Festivali, Covid- 19 önlemleriyle düzenleniyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve salgın nedeniyle 3 gün ile sınırlandırılan Uluslararası Zeytin Festivali’nde aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son (72 saatlik)  antijen, pcr test sonucu, kimlik ve bilgileri istenecek. 
Festival süresince stantlarda satış ve görevli olacak tüm kişilerin ise, aşılı veya aşısız fark etmeksizin, son 24 saat içinde yapılmış pcr veya antijen testlerinin sonucu istenecek.
Öte yandan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının katılımlarıyla bugün Girne Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısında festival programı açıklandı.
GÜNGÖRDÜ: “20. ULUSLARARASI ZEYTİN FESTİVALİNDE HALKIMIZ VE MİSAFİRLERİMİZLE BİRLİKTE OLACAĞIZ” 
Basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Tarih öncesi çağlardan bu yana, Akdeniz kültürünün önemli bir parçası olan zeytin ağacının korunması, yaşatılması, çoğaltılması, insan sağlığına faydası, zeytin ve ürünlerinin tüketimi konusunda halkımızın bilincinin artırılması, Zeytinlik köyünün, Girne’nin turizm ile tanıtımına katkı sağlamak, ülke kültür - sanat ve yaşamına değer katmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz Zeytin Festivali’ni bu yıl 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz” diyerek, bu yıl salgın nedeniyle festivali 3 gün ile sınırlandırdıklarını belirtti.

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Zeytinlik köy meydanına girişi olan tüm kapılarda Girne Belediyesi Zabıta Kolluk ekiplerince oluşturulacak noktalarda, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son 72 saatlik antijen, pcr test sonucu, kimlik ve bilgilerinin isteneceğini söyleyen Güngördü, ziyaretçilerin kapı girişlerinde ateş ölçümlerini yapmalarının ve gerekli belgeleri göstermelerinin ardından festival alanına giriş yapabileceğini kaydetti.
Güngördü şöyle konuştu:
“Her yıl olduğu gibi bu yıl yine festivalde zeytin –zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülkemiz sanatçılarının konser ve dinletileri, sergiler, yöresel ve modern dans gösterileri, ülke mutfağımızdan yiyecek – içecekler, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel –sanatsal birçok ürünlerin sergi ve satışı kurulacak stantlarda yapılacaktır. 
Üretimin, sanatın bizlere verdiği güç ve destekle, zeytin ağacının kutsallığı, bolluğun, bereketin, barışın, adaletin, sağlığın, zaferin, bilgeliğin, aklın, yeniden doğuşun kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolü olan zeytinin büyük önemi ile festivalde halkımız ve misafirlerimizle birlikte olacağız.
Bu duygularla, festivalin gerçekleştirilmesinde bize her zaman büyük destek ve güç veren Girne Belediyesi Meclis Üyelerimize, kurum - kuruşlara, üreticilerimize, sanatçılarımıza, dans ekiplerine, yazar ve şairlerimize, çok değerli hocalarımıza, belediyemiz çalışanlarına, festival boyunca etkinliklere ev sahipliği yapan kıymetli Zeytinlik köy halkına ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.”
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 16:03
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