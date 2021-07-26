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20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz tarihli çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:45
20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin İskele bölgesi sakinlerinden isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi.
Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, büyük İkramiyeyi kazananı tebrik ederek, güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. 

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Yıldızev, 8 Ağustos çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu da hatırlattı.

 

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Son Güncelleme: 26.07.2021 12:01
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