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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İskele’de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda kutlandı.

20 Temmuz 2021 Salı 16:30
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İskele’de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda kutlandı.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele’de saat 10.00’da başlayan törenlere TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni temsilen Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Muharebe Binbaşı Hüseyin İlkan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına Piyade Binbaşı Volkan Palak, diğer yetkililer, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri hazır bulundu. 
İKİ AYRI TÖREN
İskele’de iki ayrı törenle kutlanan gün, ilk olarak protokolün Atatürk Anıtı’na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. 
Ardından Ecevit Meydanı’ndaki törene geçilerek, İskele Kaymakamı Toroslu, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ve GKK’dan Muharebe Binbaşı İlkan’ın tören birlikleri ve halkın bayramını kutlaması ile devam etti. 
Törende İskele Kaymakamı Toroslu ile GKK’dan Piyade Teğmen Gökhan Ekşi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.
TOROSLU: “ÇÜNKÜ ÖZGÜR OLMAK, İNSAN OLMAKLA ÖZDEŞTİR”
Kaymakam Toroslu, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz’u, barış, huzur ve güvenliğin temellerinin atıldığı gün olarak nitelendirdi. 
Kıbrıs Türk halkının 1571’den bu yana Kıbrıs adasında varlık mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Toroslu, 1878 yılında Kıbrıs Adasının İngilizlere kiralanmasıyla birlikte baskıların başladığını, 1963-74 yılları arasında ise Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklerin zulüm, baskı, şiddet ve soykırımla karşı karşıya kaldığını belirtti. 
Toroslu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: 

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“20 Temmuz 1974 tarihinde şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuşmanın mutluluğunu yaşadık ve hala en derin minnet duygularımızla yaşamaya devam ediyoruz.   Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman zincire vurulmayı, köleleştirilmeyi kabul etmemiş, bu duruma başkaldırmaktan vazgeçmemiştir. Çünkü özgür olmak, insan olmakla özdeştir” 
Toroslu, konuşmasının sonunda ise pandemi nedeni ile arzu edilen coşku ile kutlayamadıkları 20 Temmuz’u, gelecek yıllarda daha sağlıklı ve esen dolu bayramlar geçirmeyi temenni etti.
EKŞİ: “ÇİLELİ VE ÇETİN YOLCULUK 20 TEMMUZ’A KADAR SÜRDÜ”
Piyade Teğmen Gökhan Ekşi de, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizlere kiralanması ile başladığını hatırlatarak, çileli ve çetin yolculuğun 20 Temmuz’a devam ettiğini söyledi. 
Ekşi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Bugün özgürlüğümüzün ve genç cumhuriyetimizin teminatı olan Lefkoşa’nın, Gazimağusa’nın Girne’nin, Güzelyurt’un, Lefke’nin İskele’nin ve Erenköy’ün mücahitleri ile Çanakkale’nin, Sakarya’nın, Dumlupınar’ın kahraman Mehmetçikleri kendilerine verilecek her türlü görevi yapabilecek güç ve kararlılıktadır. Aziz şehitlerimizin kutsal emanetini korumak en başta gelen görevimizdir.”
ŞİİRLER OKUNDU, DANS GÖSTERİLERİ SAHNELENDİ
Törende ayrıca, Şht İlker Karter İlkokulu öğrencisi İrem Gülerler “20 Temmuz Sabahı”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Sema Gökçe “Kıbrıs Barış Harekatı”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Tülay Sefer ise “Bekleyiş” isimli şiirlerini okudular.
İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu ise çeşitli gösteriler sundular.
Tören resmi geçitle son buldu.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2021 17:09
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