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20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı İskele’de De Kutlandı

20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:00
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı İskele’de De Kutlandı

Kıbrıs Türk halkını bağımsızlığa ve esaretten özgürlüğe kavuşturan Mutlu Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde İskele’de de tören düzenlendi.

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, siyasi ve askeri erkanın yanı sıra 7’den 70’e herkes, Atatürk Anıtı önünde ve Ecevit Meydanı’ndaki törenlerde buluştu. Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, İskele Ecevit Meydanı’ndaki resmigeçitle son buldu.

Atatürk Anıtı önünde yer alan törende protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşu ve istiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Buradaki törenin ardından resmigeçidin yapıldığı Ecevit Meydanı’na geçildi. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Faik Gündeğer,  GKK adına Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulunduğu törende, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç tören birliklerini ve halkı selamlayarak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiirlerin de okunduğu İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi de gösteri sundu.

Şht İlker Karter İlkokulu öğrencisi Yağmur Tansu “20 Temmuz”, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Tülay Sefer “20 Temmuz”, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Nur Çalış “Kıbrıs Destanı”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Merdan Kömürcü ise “20 Temmuz Sabahı” isimli şiirler okudu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, resmigeçidin ardından son buldu. Törenlerin ardından İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, TBK adına Hava Savunma Binbaşı Faik Gündeğer, GKK adına Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Belediye Gazinosu’nda yapılan bayram kutlamasında halkla bir araya geldi.

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Son Güncelleme: 21.07.2022 00:33
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