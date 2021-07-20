20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Değirmenlik’te kutlandı



Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 08.00’de Değirmenlik Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törende 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü, Düzova İlkokulu Müdürlüğü ve dernekler adına anıta çelenk konuldu.

Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Topçu Tğm. Mükremin Bacak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.



Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tnk. Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.