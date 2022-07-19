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20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı…

19 Temmuz 2022 Salı 10:00
20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı…

Koreli: “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtının 48. yıldönümünün bir kez daha gururla yad ediliyor”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli,  Kıbrıs Türklerine yeniden görüşme masasını dayatmak, Anavatan Türkiye’den koparıp Rumlarla birleştirmeye çalışmanın, Helenizme hizmet etmekten, Eoka’nın ve/veya Enosisin farklı bir versiyonunu sergilemekten, o amaca hizmet etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Koreli, KKTC’de son zamanlarda bazı kesimler tarafından uygulamaya konan devlet, millet karşıtı faaliyetleri eleştirdi.

Koreli, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 48. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Rum-Yunan zihniyetinin adını Enosis koydukları Yunanistan’la birleşme hayaline Kahraman Türk ordusu ile TMT ve mücahitlerin indirdiği şamar olan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtının 48. yıldönümünün bir kez daha gururla yad edildiğini" kaydetti.   

Koreli, Barış "uğruna görüşme masalarında yarım asır tüketen, her türlü iyi niyeti göstermesine rağmen sırf Rum-Yunan uzlaşmazlığı yüzünden bir sonuca ulaşamayan ve bu nedenle iki ayrı devlet tezini yürürlüğe koyan Kıbrıs Türkü’nü tekrar ayni görüşme masasına mahkûm etmenin Rum-Yunan ikilisinin hala devam eden Enosis/Helenizm hayalleri uğruna ortaya koyduğu stratejiden başka bir şey olmadığını" söyledi.

Koreli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özgürlük” ve “Demokrasi” havariliğine soyunup yolları sokakları arşınlayan aynı kesimin, 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi ile 16 Temmuz 2016’da Anavatan Türkiye'de  girişilen ve Kahraman Anadolu Halkı tarafından akamete uğratılan darbe girişiminin yıldönümlerinde, demokrasi ve özgürlük için en büyük doğal tehdit olan darbelere karşıt tek bir söz etmemesi veya kınama yapmaması, özgürlük ve demokrasi kavramları bakımından bahse konu kesimin gerçek  safını şüpheye mahal vermeyecek derecede ortaya koyan bir başka olgu olarak karşımızda durmaktadır. 

Bütün bu nedenlerden ötürü kendilerine bir an evvel bu yanlış siyasetten vazgeçme, devlete sahip çıkma, devletin ve Kıbrıs Türk Halkının bekasını asgari müşterek olarak benimseyen bir tutum takınma çağrısı yapıyor ve akl-ı selime davet ediyoruz.

Bu duygularla, cefakâr ve vefakâr Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramını kutluyor, bu uğurda toprağa düşmüş tüm kahraman şehitlerimizin ve ebediyete göçmüş gazilerimizin ve mücahitlerimiz ile ilk liderimiz Dr. fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş'ın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, hayatta olan Gazilerimize, Mücahitlerimiz ile Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerine  bu kutlu gün dolayısıyla  en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.”

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Son Güncelleme: 19.07.2022 11:51
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