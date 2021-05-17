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20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ açıklandı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:45
20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
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Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 20’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

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Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı (Gazeteci-Özgür Gazete), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Özgür Gazete (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın - Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV), Zaicenco Veaceslav (Kameraman- Kıbrıs Genç TV), Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK)

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Son Güncelleme: 17.05.2021 14:31
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