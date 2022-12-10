2 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hornet isimli eş cinsel sitesinde tanıştıkları H.İ.K.’ye tuzak kurdukları, çıplak görüntülerini çekerek tehditle 4 bin liralık cep telefonunu çaldıkları belirten 23 yaşındaki Doğukan Doğan ve 17 yaşındaki A.K., hakkındaki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Kararı Yargıç Temay Sağer okudu. Sağer, 4 Ocak 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında sanık Doğan’ın Hornet isimli eşcinsel arkadaşlık sitesinden tanışan ve seks yapmak için Girne’de bir evde buluşan H.İ.K. ((E-23) ile A.K.’yi (E-17) yatak odasında çıplak vaziyette gördükten sonra cep telefonuyla kayda aldığını ifade etti. Sağer, Doğan’ın bıçağı H.İ.K.’nin boğazına dayayıp, “Sen bunun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Babası duyarsa seni de onu da öldürür” dedikten sonra H.İ.K.’ye ait 4 bin TL değerindeki iPhone 11 pro marka cep telefonunu korkutarak aldığını ve “Polise gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Sağer, Doğan ve A.K.’nin sirkat ettikleri cep telefonunu Girne’de bir telefoncu dükkânında satmak istedikleri esnada yakalandıklarını ifade etti. Sağer, 17 yaşındaki A.K.’nin ifadesinde Doğukan Doğan’ın bir adamı kandıracağını, onu odaya sokup soymasını istediğini söylediğini aktardı.

Yargıç Sağer, sank Doğan’ın 17 yaşındaki sanığı suça ittiğini belirtti.

Sanıkların söz konusu suçları planlayarak işlediklerine değinen Sağer, bunu ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Sağer, sanıklar arasında ceza takdirinde ayrıma gitmeyi uygun gördüklerini açıkladı. Sanık Doğan’ın suçu planlayan şahıs olduğuna vurgu yapan Sağer, ayrıca teminat altında serbest olduğu süre içerisinde benzer bir suç daha işlediğini ifade etti.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların ülkemizde yaygın nitelikli suçlar işlediklerine değindi. Sağer, “Verilecek olan ceza işlenen suçların ciddiyetine yansıtılmalı, sanık veya sanıklar açısından caydırıcı olmalı” dedi. Şiddet ve hırsızlığı birlikte içermesi sebebiyle, “Soygun, sahtekarlık içeren suçlar en ciddi suçlar arasında” şeklinde konuşan Sağer, Doğan’ın kendisinden yaşça küçük 17 yaşındaki sanığı da suça ittiğini bu yüzden daha ağır bir hapislik cezası verileceğinin altını çizdi. Sağer, Doğan’ı 2 yıl, A.K.’yi 3 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.