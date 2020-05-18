2 yangın daha…

Artan hava sıcaklığıyla son günlerde ülkede büyük hasara yol açan ve art arda gelen yangın haberlerine iki yeni yangın daha eklendi. Girne-Değirmenlik dağ yolunda Arapköy kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araç; Alayköy’de de 400 dönümlük arazi yandı.