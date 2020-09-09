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2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin töreni ertelendi

2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin gala ve ödül töreni ertelendi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:27
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin töreni ertelendi
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 2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin gala ve ödül töreni ertelendi.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, iki ülke tek festival sloganıyla yola çıkarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ile Antalya Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ilk gösterimi 5 Eylül Cumartesi günü Antalya Kepez’de bulunan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Açıklamada, 12 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilmesi planlanarak duyurusu yapılan festivalin gala ve ödül töreninin, KKTC’deki Covid-19 vaka sayılarındaki artışı takiben, halkın sağlığına gösterilen duyarlılık nedeniyle, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ile yapılan görüşme ve öngörüleri doğrultusunda ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 09.09.2020 13:33
Anahtar Kelimeler:
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali
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