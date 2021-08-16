2 otoparkta daha ödeme istasyon hizmeti uygulamasına başlanıyor

LTB’den verilen bilgiye göre, Feride Hikmet Sokak ve Beliğ Paşa Sokak’ta belediye ait otoparklara giriş çıkış bariyerleri sistemle olurken, yurttaşlar biletlerini alıp araçlarını park edebilecek ve otopark çıkışında ödeme cihazından madeni, nakit, kredi kartı ve Tiko mobil uygulaması ile kolayca ödeme yapabilecek. Böylece 3 farklı alandaki toplam 290 araç kapasiteli otoparklarda gelişen ihtiyaca daha iyi cevap verebilecek şekilde dönüşüm sağlanmış olacak.

Öteyandan isteyen yurttaşlar LTB veznesinden temin edecekleri otopark abone kartı ile de söz konusu otoparklara kolayca giriş çıkış yapabilecek.

Başkan Harmancı, ihale usulü ile alımı yapılan sistemlerin imza töreninde yaptığı açıklamada pilot uygulama olarak Uray Sokak’ta başlanan yeni düzenlemenin verimli bir şekilde çalıştığını ve yurttaşlarda memnuniyet yarattığını gözlemlediklerini söyledi.

Harmancı, yeni uygulama sayesinde yurttaşlara hem kullanım kolaylığı hem de kolay ödeme yöntemleri sunulurken belediyenin de otoparkların giriş-çıkış kontrolünü sağladığını belirtti.