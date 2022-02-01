2 Ölüm 601 yeni vaka!

"Toplam 13.923 test yapıldı, 601 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 438 kişi taburcu edildi"



Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 438 kişi taburcu edilmiştir.



248 kişi Lefkoşa, 113 kişi Girne, 141 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 42 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



1 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 601



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142



Toplam Vaka Sayısı: 55.914





İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5244Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3722Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 120826