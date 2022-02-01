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2 Ölüm 601 yeni vaka!
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2 Ölüm 601 yeni vaka!

"Toplam 13.923 test yapıldı, 601 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 438 kişi taburcu edildi"

01 Şubat 2022 Salı 18:46
2 Ölüm 601 yeni vaka!

"Toplam 13.923 test yapıldı, 601 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 438 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 438 kişi taburcu edilmiştir.

248 kişi Lefkoşa, 113 kişi Girne, 141 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 42 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 601     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438   

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142 

Toplam Vaka Sayısı: 55.914     

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5244   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3722       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120826

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