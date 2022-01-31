banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

2 Ölüm 508 yeni vaka!

"Toplam 21.978 test yapıldı, 508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi"

31 Ocak 2022 Pazartesi 19:16
2 Ölüm 508 yeni vaka!

"Toplam 21.978 test yapıldı, 508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir.

254 kişi Lefkoşa, 103 kişi Girne, 104 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 508     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519   

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219 

Toplam Vaka Sayısı: 55.312     

banner341
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5090 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3751       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120367

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi
Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar tahliye edildi
Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlılar tahliye edildi
Haftalık trafik raporu…
Haftalık trafik raporu…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim