2 Ölüm 508 yeni vaka!

"Toplam 21.978 test yapıldı, 508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi"



Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir.



254 kişi Lefkoşa, 103 kişi Girne, 104 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 508



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219



Toplam Vaka Sayısı: 55.312





İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5090Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 120367